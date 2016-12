„Cupa 1 Decembrie la şah, un turneu de suflet!“

Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan:

„Cupa 1 Decembrie la șah, un turneu de suflet!“

În week-end, șahiștii constănțeni își dau întâlnire la Complexul Cleopatra din Mamaia, gazda Cupei 1 Decembrie, competiție care a ajuns la ediția cu numărul 15. Ce iute trece timpul! Cupa 1 Decembrie la șah, rampa de lansare spre performanță, de-a lungul timpului, a numeroși cam-pioni, se pregătește să scrie o nouă filă. Sâmbătă și duminică, de fiecare dată de la ora 9.00, la Complexul Cleopatra, sunt programate Openul general și turneul copiilor U12. Vor fi în total șapte runde, la care vor participa aproximativ 100 de sportivi, de toate vârstele, de la CS Sissa, Palatul Copiilor, Congaz Constanța, Cleopatra Mamaia, Callatis Mangalia, dar și din Techirghiol, Cernavodă sau Medgidia. Printre șahiștii cunoscuți care vor veni să joace la Cupa 1 Decembrie, se numără seniorii Alexandru Kutnic, Vasile Constantin, Marian Zaim, Gheorghe Țintă și juniorii Riza Salim, Vlad Rădulescu, Andrei Graur, Codruța Copilu sau Andrei Săvulescu. Organizatorul evenimentului este CS Cleopatra, în parteneriat cu Palatul Copiilor și Direcția pentru Sport și Tineret a Județului Constanța. „Cupa 1 Decembrie este un turneu de suflet, în care toată lumea trăiește bucuria de a juca șah. Însă, nu este neglijată nici performanța, iar mulți dintre sportivii participanți au evoluat apoi la Campionatele Europene și Mondiale. Suntem în fața ediției cu numărul 15, o cifră frumoasă. Nici nu am simțit când au trecut anii. Au fost vremuri mai bune, au fost și greutăți, dar am mers înainte, am păstrat tradiția. În toți acești ani, am colaborat foarte bine cu Palatul Copiilor și cu DJST, cu directorul Elena Frîncu în special, care a susținut toate activitățile sportive ale clubului nostru, nu doar pe cele de șah. Am însă și o mâhnire: nimeni - nici autorități locale, nici marile companii private ale Constanței -, nu a venit lângă șah, nu a trimis nimeni copiilor o ciocolată! I-am mulțumit lui Dumnezeu, că suntem sănătoși și putem merge mai departe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Organizatorii au făcut toate pregătirile pentru turneu. Mesele de joc sunt aranjate, sala este deja încălzită, copiii vor primi produse de patiserie. Se vor oferi cupe, diplome și premii în bani, fondul total de premiere fiind de 2.000 de lei. „Îi invităm să vină la turneu pe toți pasionații sportului minții, în număr cât mai mare, mai ales că nu există limită de vârstă. Le urăm mult succes tuturor”, a mai spus președintele Chirondojan. În week-end, nu numai șahiștii vor avea de lucru, ci și micii rugbiști, Astfel, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din complexul „Badea Cârțan”, sâmbătă și duminică, vor avea loc meciuri de rugby, în care protagoniști vor fi juniorii U16 și U17 din cadrul clubului. De asemenea, echipele de copii U12 și U14 ale Cleopatrei vor lua parte la întrecerile turneului de mini-rugby de la Năvodari.