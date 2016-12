Cupa 1 Decembrie la şah, ediţia a XX-a. Constănţenii au înfruntat "legiunea bulgar"

Cupa 1 Decembrie la șah, ediția a XX-a. Constănțenii au înfruntat "legiunea bulgar"

Evenimentul s-a bucurat de o prezență mult mai numeroasă decât în precedentele ediții, având, în premieră, și cei mai buni sportivi din Bulgaria. Apro-ximativ 150 de șahiști au intrat în bătălia pentru trofee, medalii și bani.La categoria Open, destinată tuturor categoriilor de vârstă, cupa a fost câștigată de junioara Andreea-Bianca Panainte (15 ani; 6,5 puncte), legitimată la Palatul Copiilor Constanța, urmată de „legiunea bulgară”, formată din Minko Shishkov (6 p), Toma Kirjakov (6 p), Lachezar Yordanov (6 p) și Krasimir Kirchev (5,5 p).Vlad-Alexandru Rădulescu (5 p) a câștigat proba masculină de juniori, iar premiul la veterani a fost obținut de Constantin Vasile (5,5 p; ACS Sissa Constanța).„Ca de fiecare dată, competiția a fost una foarte bine organizată. Ne bucură faptul că, de la ediție la ediție, avem parte de tot mai mulți participanți și că lumea iubește șahul. Surpriza plăcută a fost câștiga-rea categoriei Open de către sportiva noastră, Andreea Panainte, care a reușit să fie mai bună decât garnitura de bulgari. Am avut un an foarte bun pentru șahul constănțean și sperăm să con-tinuăm pe aceeași linie și în sezonul viitor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijin în tot acest timp, fără ei nu am fi reușit să ajungem la acest nivel ridicat”, a declarat președintele Asociației Județene de Șah Constanța, prof. Claudiu Iordache.La juniori U8, concursul feminin a fost câștigat de bulgăroaica Ivelina Hristova, urmată de Maria Criveanu (ACS Fianchetto Constanța) și Daria-Alexa Trandaf (CS Noua Generație Mangalia). La băieți, podiumul a fost format din Alexandru Dincă (CS Noua Generație Mangalia), Radu-Ionuț Carâc (ACS Genius Galați) și Eduard Cotoroș (ACS Fian-chetto Constanța).Și la U10, proba feminină a fost câștigată tot de o sportivă din Bulgaria, în persoana Ivanei Andonova, medalia de argint revenind sportivei de la Palatul Copiilor Constanța, Maria Anghel. Pe trei s-a clasat Ana Maria Sandu, de la Năvodari. La masculin, trofeul a fost adjudecat de Cosmin Stepanenco (ACS Logic Delta), pe doi a terminat Ștefan Rață (CS Noua Gene-rație Mangalia), iar pe trei s-a clasat Bogdan Dumitru Cîrnu (ACS Fianchetto Constanța).„Competiția e devenit deja o tradiție la malul mării și suntem bucuroși că, de la an la an, avem din ce în ce mai mulți oameni alături de noi. Aceasta a fost prima ediție în care am avut la start concurenți din Bulgaria și a fost un lucru foarte bun, au venit foarte bine pregătiți și îi așteptăm și la ediția viitoare”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.