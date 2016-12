Cum va arăta Farul lui Viorel Tănase

Începutul de an a adus un nou antrenor la FC Farul Constanța, în persoana lui Viorel Tănase. Chiar dacă la finalul turului formația constănțeană cochetează mai degrabă cu retrogradarea, finanțatorul Giani Nedelcu i-a impus noului tehnician ca principal obiectiv promovarea echipei în prima ligă fotbalistică a țării.Gălățeanul Viorel Tănase este, începând de ieri, antrenorul echipei de fotbal Farul Constanța. În prezența presei, el a semnat un contract pe șase luni cu formația de pe litoral. „Mulțumesc conducerii pentru că a apelat la serviciile mele. Mă onorează să antrenez Farul Constanța, o echipă cu tradiție în fotbalul românesc, mai ales pe prima scenă fotbalistică, acolo unde sperăm să o readucem. Nu e deloc ușor, știu la ce m-am înhămat, va fi o muncă grea, dar sunt convins că vom reuși să facem o echipă competitivă, omogenă și eficientă”, a declarat la prezentare Viorel Tănase. Antrenor secund va ră-mâne, în continuare, Ion Barbu.Prezent la conferința de prezentare, finanțatorul clubului, Giani Nedelcu, și-a exprimat speranța că noul antrenor va reuși să facă mult mai multe la echipă decât s-a făcut până în prezent. „Sper ca Viorel Tănase să facă mult mai mult decât până acum și să promovăm”, a declarat Nedelcu.Jucători de top la Farul Constanța?!Deși echipa se află la finalul turului cu un picior în groapa retrogradării, obiectivele echipei se leagă tot de promovarea în Liga 1. Noul antrenor al Farului susține că situația din clasament se poate schimba foarte ușor dacă echipa va avea un start bun în retur. Pentru asta, Viorel Tănase a anunțat că va aduce jucători de top la Constanța. „Clasamentul nu ne avantajează, avem 19 puncte exact ca prima echipă de pe loc retrogradabil, dar prima serie este foarte echilibrată și dacă reușim să câștigăm primele meciuri putem ajunge pe loc de promovare. O să aduc jucători de calitate. Nu o să aduc niciun jucător sub valoarea lotului actual. Puteți fi siguri că toți jucătorii pe care îi voi aduce vor fi peste nivelul lotului. Sper ca peste două săptămâni să avem lotul defini-tivat. Sunt mulți jucători de văzut. Sunt în discuții cu 10 jucători, dintre care doi, trei sunt nume de top, fotbaliști care au jucat sau joacă în liga 1. Sunt și jucători români, și străini, unii sunt fotbaliști cu care am lucrat de-a lungul timpului și îi cunosc bine. Însă, la fel ca Andreea Marin, vă vom pregăti surprize, surprize. Deocamdată nu putem da niciun nume deoarece concurența este acerbă și nu ne dorim contra-ofertanți. Însă, oricine va veni la echipă, trebuie să știe că la mine nu joacă numele sau vârsta jucătorului ci doar valoarea”, a declarat Viorel Tănase.Tănase, la ușa lui MazăreȘi pentru ca implicarea să fie totală, noul antrenor a promis că va bate chiar și la ușa primarului Constanței, în speranța că va primi susținere pentru echipă. Ceea ce nu știe însă Tănase este că adminis-trația locală și cea județeană de la malul mării nu dau nici doi bani pe echipa de fotbal fanion a Constanței, preferând să direcționeze milioane de lei către handbal sau volei.„Am nevoie de toată lumea, de cei din consiliu, de primarul orașului. Am să mă duc să discut cu primarul despre implicarea la echipă deoarece acum Constanța este și a mea și mă interesează ca Farul să promoveze”, a declarat, optimist, Viorel Tănase.Două cantonamenteÎn perioada următoare, după definitivarea în linii mari a lotului, Viorel Tănase își va duce jucătorii în două cantonamente. Primul va fi un stagiu montan, la Predeal sau în Poiana Brașov, în care se va lucra intensiv la pregătirea fizică, urmând ca apoi echipa să desfășoare un cantonament în Bulgaria sau în Turcia, unde se va pune la punct partea tactică și de joc.