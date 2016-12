Cum se pot preveni accidentările sportive. Amănuntele care fac diferenţa

Cum se pot preveni accidentările sportive. Amănuntele care fac diferența

Lipsa exercițiilor de coordonare, graba sportivilor de a reveni cât mai repede pe teren, alimentația incorectă, lipsa masajului stimulativ și a testărilor înainte de începerea activității sportive reprezintă factori care pot duce la accidente grave ale sportivilor.Specialiștii subliniază importanța prevenției în apariția accidentărilor pe care le pot suferi sportivii, un rol important având, în toate sporturile, exercițiile de coordonare. Pentru a evita accidentarea, sportivul trebuie să fie pregătit pentru orice situație și să-și coordoneze foarte bine mișcările.„Când vorbim de accidente, trebuie să vorbim, în special, despre prevenire, un aspect destul de neglijat la noi. Nu știm toate noutățile, dar se știu foarte multe lucruri atât de către fotbalist, cât și de către antrenor, dar și de către părinți, în cazul copiilor și juniorilor, și nu le aplică. Cele mai multe accidente se datorează faptului că sportivul nu a fost suficient de pregătit ca să răspundă adecvat în situația respectivă sau ca să-și coordoneze mișcările. Calci strâmb, te împinge un coleg, iar tu nu ai putut să calci, astfel încât să nu forțezi genunchiul sau glezna, ai sărit, iar aterizarea nu a fost bună. Sunt toate situații foarte frecvente, iar accidentele se întâmplă din cauza lipsei exercițiilor de coordonare. În sport, în general, cele mai frecvente accidente sunt cele de la nivelul genun-chiului. În prevenire, un rol foarte important îl au exercițiile de coordonare. Ce se întâmplă la bărbați se întâmplă și la femei, dar cu niște mici particularități. Conformația oaselor care participă la articulația genunchiului e un pic diferită la fete. De aceea, ele sunt predispuse problemelor de genunchi”, a precizat dr. Gheorghe Dumitru, medic primar în medicina sportivă.Cum îi ajută dansul pe sportivi O modalitate inedită de antrenament pentru jucători este dansul, iar acest lucru a fost testat, în antrenamentele zilnice, de către o echipă de fotbal din Franța, antrenorii observând că numărul accidentelor a fost mai mic în sezonul cu dans. Dr. Gheorghe Dumitru a precizat că, în cei 41 de ani de activitate medicală, a întâlnit doar două cazuri în care pacienții s-au recuperat complet după accidentare. Pentru că se grăbesc să revină pe teren, sportivii riscă să nu se recupereze în totalitate.„Dansul presupune coordonare și acest lucru mai înseamnă exersarea unor conexiuni la nivelul creierului, care favorizează coordonarea mușchilor între ei. Coordo-narea reprezintă pasul care, de obicei, se neglijează atât în cadrul recuperării, cât și după recuperare. Eu practic medicina sportivă din 1974 și în tot acest timp am văzut doar doi oameni care s-au recuperat complet: un rugbist și un marinar. Cu primul am muncit două luni de zile, în 1982-1983. A revenit la lotul național și a reînceput să joace. De obicei, și antrenorii se grăbesc cu sportivii, dar și sportivii se grăbesc în aceeași măsură”, a explicat dr. Gheorghe Dumitru.„Recuperarea depinde de profesionalismul recuperatorului, dar și de felul în care sportivul ascultă. Ca să crească forța și masa musculară, e nevoie și de o alimentație corectă. În plus, un masaj stimulativ con-tribuie foarte mult la recuperare. Sportivul trebuie să fie consecvent și să urmeze cu mare strictețe un program de recuperare. Există, în anumite sporturi, echipamente care pot împiedica accidentările. E important de reținut faptul că nu există minuni. În sporturile de contact, dacă adversarul te vede bandajat, te atacă chiar acolo, pentru că scopul lui e să te scoată din joc. Așa este strategia și se folosește de toate mijloacele pentru a-și atinge scopul. Sportivii noștri trebuie să facă niște testări înainte de a începe competițiile sportive. Ei nu acordă atenție amănuntelor, însă tocmai aceste amănunte fac diferența”, a subliniat dr. Gheorghe Dumitru.