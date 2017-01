Cum să-nveţi să mergi pe sârmă

CS Tomis - Universitatea Reșița, în Liga Națională de handbal feminin

Înfrânte la Zalău și la Baia Mare, handbalistele de la CS Tomis nu mai au voie să facă niciun pas greșit dacă vor să rămână în cursa pentru calificarea în cupele europene. De aceea, victoria în partida cu U Reșița este obligatorie. Două echipe vecine de clasament, CS Tomis (9, 4 p) și Universitatea Reșița (10, 4 p), departajate doar de golaveraj, se află față în față, sâmbătă, într-o partidă contând pentru etapa a șasea a Ligii Naționale de handbal feminin. Asocierea este mai mult decât surprinzătoare. Clubul constănțean a beneficiat, în vară, de o infuzie de capital, echipa fiind întărită cu multe jucătoare de valoare, în timp ce oaspetele abia au promovat în prima divizie. Dar, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, Tomisul și Reșița se întâlnesc într-un moment delicat pentru gazde, pentru care nu există decât o singură variantă: victoria. „Sper să câștigăm, cele două puncte fiind foarte importante în special la capitolul moral. La Baia Mare, am jucat doar 20 de minute, după care, am picat. Acum, e nevoie să rămânem concentrați 60 de minute. Jucătoarele noastre trebuie să fie foarte atente, deoarece Reșița nu va veni la Constanța să facă simplu act de prezență. Nimeni nu se dă la o parte, toți adversarii încearcă să te taxeze dacă te prind descoperit. Fetele se înșeală amarnic dacă se cred învingătoare încă de la intrarea în teren. Nu mai avem nevoie de o nouă surpriză neplăcută, mai ales că, în etapele viitoare, ne așteaptă două deplasări dificile, la Galați și la Deva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul sportiv al Tomisului, Paul Alexe. Pentru sâmbătă, antrenorul Goran Kurteș nu are probleme deosebite de lot, toate handbalistele, inclusiv Alina Șolodoc, recent adusă la echipă, fiind pregătite de joc. Meciul CS Tomis - U Reșița începe la ora 11.00, la Sala Sporturilor. Arbitrează brigada buzoiană Băducu / Voicu. Celelalte partide ale rundei: HCM Buzău - Rapid București, Știința Bacău - Universitatea Cluj și Cetate Deva - HC Oțelul Galați. Întâlnirile HC Dunărea Brăila - Oltchim Râmnicu Vâlcea 27-42, Rulmentul Brașov - HC Zalău 26-31 și HCM Roman - HCM Baia Mare 25-23 s-au disputat în avans.