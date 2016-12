Cum prevenim un nou caz Ekeng. Dr. Gheorghe Dumitru propune soluţia ideală

Cum prevenim un nou caz Ekeng. Dr. Gheorghe Dumitru propune soluția ideală

Specialiștii abilitați să acorde avizul medical sportivilor sunt doctorii în medicină sportivă. La Constanța, în acest moment, dispunem de foarte puține persoane avizate să pună parafa medicală miilor de sportivi din județ. Printre aceștia, se află și reputatul medic primar Gheorghe Dumitru, care ne-a acordat un interviu legat de sănătatea sportivului constănțean, și nu numai.- Domnule doctor, cât de serioase și responsabile mai sunt cluburile și sportivii în privința vizitelor medicale?- Responsabilitatea ar trebui să aparțină tuturor: sportivului, clubului, medicului și, unde este cazul, părintelui. Părerea mea este că toată lumea trebuie să comunice și să ia cele mai bune decizii pentru sănătatea lor. Surprinzător, am unele probleme chiar și cu părinții. Eu le cer o declarație pe propria răspundere în care să-mi aducă la cunoștință tot istoricul medical al copilului, în același timp și fișa medicală de la doctorul de familie. Au fost multe cazuri în care ceea ce știa familia nu era în concordanță cu ceea ce cunoștea medicul de familie. De exemplu, ei se internează de urgență în spital sau în vreo clinică privată și nu se mai duc la medicul de familie să-i raporteze ce s-a întâmplat. De asta spun că, deseori, depinde foarte mult și de seriozitatea copiilor și părinților.- Cum putem evita această lipsă de comunicare între instituțiile publice și cele private?- Chiar dacă mă aflu în pragul pensionării, am mai propus, și am să mai propun, obligativitatea unui carnet medical al sportivului, în care să fie consemnate toate detaliile legate de sănătatea sa. Acel carnet nu are voie să lipsească, indiferent unde va fi internat sau de ce a suferit. Noi, medicii, trebuie să cunoaștem toate detaliile. Dacă nu, vedeți ce s-a întâmplat și în cazul lui Ekeng.- Se caută vinovații în acest caz. Cum credeți că s-ar fi putut evita o asemenea tragedie?- Sunt foarte multe metode, dar noi, românii, așa suntem, încercăm să luăm măsuri mult prea târziu. Legat de acest subiect, există voci ce acuză Institutul Național de Medicină Sportivă. Problemele acolo sunt foarte multe. Din păcate, sunt prea multe lipsuri, nici o ecografie nu poți face. Acolo ar trebuie să existe aparate și competențe de primă mână, fiindcă echipele sunt obligate prin lege să se prezinte periodic la controale, la INMS, verificări ce le pot salva viața. Patrick Ekeng s-a prezentat ultima oară la INMS în ianuarie și, fiindcă acolo nu există dotări pentru a se realiza un eco, doctorița, pe bună dreptate, l-a îndreptat către o clinică privată. Avem mare nevoie de aparatură și de oameni competenți pentru aceste lucruri. La Ekeng s-au depistat probleme mici pe electrocardiogramă, așa că s-a apelat la o ecocardiogramă. Nici după aceasta nu i s-a putut observa anomalia, în care peretele ventricular era de două ori mai gros. Este un sindrom des întâlnit la jucătorii africani denumit și «inimă mărită». Dacă medicul nu are cunoștințele necesare, iar aparatul are trasate niște limite tehnologice, nu mai ai ce să faci.- Cât de dese trebuie efectuate aceste controale medicale?- Legislația spune că ești obligat să faci controlul medical la 6 luni, iar pentru cei din lotul național, la 4 luni. Examenele medicale sunt de două moduri: periodice (4-6 luni) și la cerere, în caz că apar dureri. Dar aici intervine și responsabilitatea clubului. Când un sportiv suferă vreo afecțiune ce îl poate scoate din circuit 1-2 luni, ar trebui refăcută vizita medicală, mai ales dacă este pe caz de boală. Dacă cumva s-a pricopsit cu vreo boală după efectuarea ecografiei? Aici intervine responsabilitatea clubului și a antrenorului. Din acest motiv, unii medici pun parafa „apt în momentul consultului“, iar alții „apt până în data de“, și cam au dreptate. Sportivii trebuie să se prezinte la controale periodic și când simt că ceva nu este în regulă cu ei, pentru a evita neplăcerile.