Cum îşi pot lua micii fotbalişti „viza“ de Brazilia

Încep semifinalele la Cupa Hagi Danone

Cum își pot lua micii fotbaliști „viza“ de Brazilia

După marea sărbătoare mondială a fotbalului din această vară, 400 de copii talentați, cu vârste între 10 și 12 ani, din 32 de țări, vor merge pe urmele propriilor idoli și vor concura pentru a ridica victorioși deasupra capului trofeul Cupei Națiunilor Danone și pentru a-și câștiga renumele de campioni mondiali.Până să facă pasul cel mare spre Cupa Națiunilor, cele mai bune opt echipe din România, câștigătoare ale celor opt turnee zonale ale Cupei Hagi Danone, se vor întâlni la turneul final al competiției naționale. Evenimentul va avea loc la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, pe 31 mai și 1 iunie. Câștigătoarea va intra în posesia trofeului și va avea onoarea să reprezinte România la Cupa Națiunilor, pe 14, 15 și 16 noiembrie, la Sao Paulo, în Brazilia. Astăzi are loc tragerea la sorți oficială, după care, sâmbătă, vor fi meciurile în grupe, la Ovidiu. Duminică, pe 1 iunie, au loc semifinalele, începând cu orele 17.Cupa Națiunilor Danone, cea mai mare competiție de fotbal pentru copiii cu vârste între 10 și 12 ani, se desfășoară sub patronajul lui Zinedine Zidane, ambasadorul său internațional. Turneul reprezintă în fiecare an un loc de întâlnire pentru mai mult de 2,5 milioane de copiii din toată lumea, așa cum s-a întâmplat în decursul ultimilor 15 ani. Pe lângă susținerea lui Zidane, competiția este sprijinită în fiecare țară de ambasadorii naționali, așa cum sunt Vicente del Bosque în Spania, Cafu în Brazilia, Dimităr Berbatov în Bulgaria, Gheorghe Hagi în România, Michael Ballack în Germania, David Trezeguet în Argentina.