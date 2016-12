Cum explică Florian Constantin „seria neagră” de la RCJ Constanţa

3

pt hamsie

In primul rand, frumos ar fi sa iti declini identitatea, nu sa te ascunzi dupa tastatura. Mai ales cand acuzi pe cineva, politetea obliga sa spui cine esti. In fine, asta este optiunea dvs. Revenind, acel buget alocat, de 1 milion de dolari, nu este nici pe departe unul vax. Sunt bani publici, din contributiile noastre, iar cu acesti bani s-ar putea face multe pentru comunitate. Faptul ca se duc la sport e OK, dar asta obliga cu atat mai mult ca acesti bani sa fie folositi cu multa bagare de seama. Administratia locala nu are nicio obligatie sa dea bani la rugby, dar pt ca o face merita toate felicitarile. Repet, cred ca e o chestiune de (ne)pricepere a celor care conduc clubul, de atatia ani auzim aceeasi poveste cu proiectul pe 1000 de ani. Si iti mai dau un sfat - consulta arhiva Cuget Liber cu ani in urma, sa vezi cine promova Farul, cine facea interviuri cu antrenorii, cu jucatorii. Nu cred ca am fost intotdeauna impotriva clubului, cum de fapt nu suntem nici acum. Doar ca nu e normal ceea ce se intampla. Si iti mai dau un exemplu. Daca eram contra, cum spui, am fi facut tam-tam despre picatura care a umplut paharul in cazul Paraschiv. Si iti dau doua indicii - cifra 16 si guleras de doua degete. Dar merita oare rugbyul constantean un asemenea scandal. Spuneti si voi!