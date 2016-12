Culturismul, sportul care îţi modelează corpul şi îţi schimbă stilul de viaţă

Culturismul, sportul care îți modelează corpul și îți schimbă stilul de viață

Mulți sportivi amatori, care merg la săli de forță sau aerobic își greșesc antrenamentul. Cristian Mihăilescu, fostul președinte al Federației Române de Culturism și Fitness, actual antrenor de culturism la CS Farul, explică de ce toți care practică sport ar trebui să includă în antrenamentul lor și greutățile, și cum ar trebui să se desfășoare cu adevărat un antrenament, dar mai ales, de ce e bine să ne hrănim după antrenament. „În timpul antrenamentelor, are loc un proces de distrugere a țesutului muscular și imediat trebuie să faci ceva ca să îl refaci, trebuie să ai o hrană cu proteine care să se digere foarte rapid și să refacă fibrele rupte. Rupând fibrele și apoi recuperându-le, depășești nivelul inițial și în felul acesta crește masa musculară. Mai e un lucru, care e dovedit științific. Creșterea masei musculare produce un proces de ardere de calorii pe un timp mai îndelungat. Făcând cardio, de exemplu, tu arzi niște calorii imediat, dar după aceea, nu mai continui să le arzi. Pe când, la antrenamentul cu greutăți, arzi mai puține calorii în timpul antrenamentului, dar continui să arzi calorii pentru încă 48 de ore, datorită acestui proces de recuperare și de refacere a fibrelor musculare. Creșterea musculară are ca efect indirect intensificarea metabolismului și arderea grăsimilor. Dacă vor să facă cardio, să facă după antre-namentul cu greutăți. E greșit să facă înainte. În timpul antrenamentului, principala sursă de energie este glicogenul din mușchi. Dacă faci cardio la început, ai distrus glicogenul, dar nu ai ars grăsimile. Dacă faci prima dată antrenament cu greutăți, consumi glicogenul, după aceea când faci antrenamentul cardio, energia o iei din țesutul adipos. Acest tip de antrenament este bun pentru cei care vor să ardă grăsimile”, a declarat antrenorul Mihăilescu, pentru „Cuget Liber”.Cristian Mihăilescu se ocupă de 15 sportivi în sala clubului Farul, dar vin mult mai mulți pentru întreținere. Atunci când arată foarte bine, antrenorul le face propunerea de a intra în grupul de performanță. Deocamdată, sportivii de performanță de la culturism sunt doar fete, iar profesorul explică faptul că băieții sunt mai tentați să cadă în tentațiile dopajului. „La băieți apare un pericol, cel al dopajului, din dorința de a ajunge mai repede la masa musculară la nivelul internațional care se cere. Fetele sunt puțin mai conștiente, dar nici cerințele nu sunt foarte mari. Pot spune că am căzut în tentația dopajului și am fost și sancționat. De 50 de ani mă antrenez, am trecut peste prin perseverență, prin antrenament continuu și nu m-am grăbit”, a mărturisit Cristian Mihăilescu. Pentru cei care vor să aibă un stil de viață sănătos și vor să practice culturismul, antrenorul constănțean le recomandă răbdare și voință în ceea ce privește întreg stilul de viață și de alimentație.