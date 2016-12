Culio ar putea fi naturalizat, pentru a juca în Naţionala României

Culio ar putea fi naturalizat, pentru a juca în Naționala României

Evoluția de senzație a mijlocașului argentinian Juan Emmanuel Culio pe „Stadio Olimpico” din Roma le-a alimentat din nou interesul oficialilor federali români pentru naturalizarea sud-americanului, dar și a altor străini de valoare din Liga 1. Culio (25 ani, 1,74 m) a înscris ambele goluri ale CFR-ului în meciul cu AS Roma și a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren. Oficialii federali (Mircea Sandu, Lupescu) au percutat imediat: îl vor pe Culio tricolor. Și jucătorului îi surâde ideea. „Nu aș refuza să joc pentru România, dacă mi se va cere”, a declarat Culio, imediat după meci. „L-am sunat pe Ionuț Lupescu pentru a vedea ce putem face să naturalizăm câțiva jucători de la CFR. Bineînțeles, asta dacă vrea și selecționerul”, a spus și șeful FRF. Lupescu a dezvăluit că îl avea în vizor pe Culio de mai mult timp, discutând posibilitatea naturalizării atât cu el, cât și cu selecționerul Pițurcă. „Poate a venit momentul să naturalizăm și noi unu - doi fotbaliști. Sunt mai mulți jucători străini din Liga 1 care au valoare, dar trebuie să confirme și să o demonstreze și pe mai departe”, a punctat „Kaizerul”. În privința naturalizării, Pițurcă vrea ca inițiativa să le aparțină jucătorilor străini. „Aș dori ca jucătorii străini din campionatul nostru să vrea să devină cetățeni români. În primul rând, Culio ar trebui să își ia cetățenie română și atunci va intra în vederile celui care va fi selecționer. Nu mă voi duce eu la jucători ca să le promit că vor fi chemați la Națională, dacă devin cetățeni români”, a spus Piți. Meritul este mai mult al lui Trombetta decât al lui Andone "CFR este veselă acum și este o bucurie pentru toată lumea. Această victorie este o mândrie pentru România, mai ales că o debutantă în Liga Campionilor a reușit să treacă de vicecampioana Italiei. CFR a început ezitant, dar, după golul primit, s-a redresat frumos. Trebuie felicitat și antrenorul de acum, care a redresat echipa după plecarea lui Ioan Andone. Eu cred că meritul îi aparține mai mult lui Trombetta, și nu lui Andone" Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal „Am arătat că avem față de Ligă“ Fundașului dreapta al lui CFR, Tony, meciul cu AS Roma i s-a părut „ușor”, aceasta „pentru că am jucat noi foarte bine”. „S-a văzut caracterul jucătorilor când am reușit să revenim după ce romanii au deschis scorul. Am mai fi meritat un gol”, a mai spus apărătorul. „Am arătat că avem față de Liga Campionilor. Am învins într-o deplasare foarte dificilă”, a declarat și eroul Culio. Un alt fotbalist al CFR-ului care a evoluat impecabil, Trică, este de părere că antrenorul Maurizio Trombetta a gândit foarte bine meciul. „Am mizat pe contraatac și ne-a ieșit. După ce am primit golul, am zis că nu mai avem ce pierde și am fost dezinvolți”, a punctat Trică.