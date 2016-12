Cupa Presei la tenis de masă, ediția a 9-a

Cuget Liber are un dublu de milioane!

Ştire online publicată Joi, 07 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa ziarului Cuget Liber, alcătuită din Robert Bak și Sorin Mihalache, mai are nevoie de o singură victorie pentru a (re)intra în posesia titlului de campioană în proba de dublu din cadrul Cupei Presei la tenis de masă, competiție care se desfă-șoară, în această perioadă, la Complexul Cleopatra din Mamaia. Ieri, Robert și Sorin și-au respectat statutul de favoriți și au câștigat ambele partide disputate: 3-2 cu Marian Cosor / Cătălin Donose (după ce băieții de la Radio Constanța au condus cu 2-0!) și 3-0 cu Ionuț Coman (Telegraf) / Paul Alexe (freelancer). Astăzi este ziua cea mare. Înce-pând cu ora 10.30, va avea loc meciul de dublu, decisiv pentru locul întâi, dintre perechile Robert Bak / Sorin Mihalache și Adrian Lungu / Sorin Teodoreanu (Telegraf). Apoi, vor urma jocurile din semifinale - Robert Bak vs. Sorin Mihalache, Adrian Lungu vs. Paul Alexe -, finalele (mică și mare) și festivitatea de premiere. Cea de-a noua ediție a Cupei Presei la tenis de masă este organizată de Asociația Jurnaliștilor de Sport și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța. Parteneri: Loteria Română, Lake View Center, World Vision Constanța. Redacția SPORT