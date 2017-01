„Cu Rapid, nu ni s-a acordat un 11 m evident”

Ion Marin a apreciat că, în Giulești, Farul trebuia să primească un penalty, în finalul partidei, la scorul de 1-0 pentru gazde. „Etapa trecută, am avut posibilitatea să ne îmbunătățim pasivul de la adevăr, însă nu am reușit, în ciuda unei prime reprize excelente. După ce am revăzut înregistrarea meciului, am ajuns la concluzia că am avut un 11 m evident, pe care arbitrul Robert Dumitru nu ni l-a acordat, în minutul 87, când Maftei l-a ținut în careu pe Gosic. La aceeași fază, Alibec a irosit o ocazie foarte mare”, a arătat „Săpăligă”. Tehnicianul farist a mai spus că, deși s-au întors cu mâna goală din Giulești, „rechinii” au căpătat mai multă încredere în urma jocului de vinerea trecută. „Deși tânără, echipa noastră a jucat un fotbal bun, modern și în viteză, așa cum ne dorim să evolueze și cu U Craiova”, a punctat Ion Marin.