Cu cine vrea RCJ Constanţa să câştige campionatul

Cu cine vrea RCJ Constanța să câștige campionatul

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, a fost prezentat lotul RCJ Constanța pentru ediția 2013 a SuperLigii la rugby. Alături de namibieni, jucători din Republica Moldova și din București, regăsim și un nucleu de jucători de la Constanța.Iată lotul complet al RCJ: Florin Gorun, Cristian Cornei, Victor Leon, George Cârstea, Ionel Dumitrescu, Florin Sasu, Igor Orghianu, Cătălin Pastramă, George Mătasă - linia I; Cristian Munteanu (cpt.), Onal Agiacai, Cosmin Rațiu, Andrei Mahu, Cristian Ogea, Marius Antonescu - linia a II-a; Valentin Mototolea, Nicolae Ion, Adrian Ion, Van Neel Renaud, Victor Roderigue, Cristian Mușat - linia a III-a ; Tudorel Bratu, Samuel Laqai - mijlocași la grămadă; Eugen Ion, Eugene Jantijes, Darryl De la Harpe, Sergio De la Harpe, Andrei Ilie, Constantin Gheară, Adrian Apostol, Ionuț Puișoru, Marian Pîrvu, Ovidiu Tinca, Gregory Stein - trei-sferturi; Mircea Paraschiv - antrenor principal, Dan Badea - antrenor secund.În acest an, RCJ va avea un buget de aproximativ 3 milioane și jumătate de lei. În plus, conducătorii grupării de pe litoral și-au exprimat dorința de a ataca titlul și spun că, anul acesta, formațiile de juniori din județ vor primi sprijin pentru a se forma o pepinieră lărgită pentru viitor.„Ne-am propus, în mod obligatoriu, să ne calificăm în play-off și, de ce nu, să jucăm finala. Lotul de jucători, 34 la număr, ne dă speranțe pentru acest campionat. Din acest an, vom încerca să susținem absolut toate echipele de copii și tineret pe care le avem în județ, astfel, la rândul lor, toate acestea să poată să producă jucători pentru echipa fanion RCJ Constanța”, a declarat președintele RCJ, C. Dragomir.Prezentă la eveniment, Elena Frîncu, membră în Biroul Federal al FRR, și-a exprimat de asemenea susținerea pentru cei de la RCJ.„Este un moment de reconstrucție organizatorică și tehnică a rugby-ului constănțean. Am ajuns la concluzia că numai în baza unor reguli și principii, cu suflet, poți face performanță în lumea sportivă”, a spus Frîncu.RCJ Constanța va întâlni pe CSM București, duminică, de la ora 11.00, pe stadionul „Mihai Naca”, în prima etapă a noului sezon din SuperLiga Națională.