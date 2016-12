Cu cine se bate CVM Tomis în Cupa Mării Negre?

La Constanța, se reînnoadă tradiția voleiului masculin de mare calitate, printr-un turneu de prestigiu. Este vorba despre cea de-a VII-a ediție a Cupei Mării Negre, care se desfășoară, începând de astăzi, la Sala Sporturilor. Echipele participante la competiție sunt CVM Tomis Constanța, Galatasaray Istanbul (Turcia), Marek Union Dupnița (Bulgaria) și OK Novi Pazar (Serbia). Programul meciurilor este următorul: astăzi: CVM Tomis - OK Novi Pazar (ora 17.00); Galatasaray Istanbul - Marek Union Dupnița (ora 19.00); sâmbătă: CVM Tomis - Marek Union Dupnița (ora 17.00); Galatasaray - OK Novi Pazar (ora 19.00); duminică: Marek Union Dupnița - OK Novi Pazar (ora 11.00); CVM Tomis - Galatasaray (ora 13.00). Organizatorii le-au pregătit suporterilor o surpriză, intrarea la sală fiind gratuită. „Vor fi cu siguranță partide spectaculoase, între echipe puternice. Sperăm ca numărul spectatorilor prezenți în Sala Sporturilor să fie cât mai mare, mai ales că intrarea este liberă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. Oficialul Tomisului a precizat că turneul este binevenit pentru echipa constănțeană, care, la finalul sezonului trecut, a terminat doar pe locul patru, iar acum vrea să-și mai spele din păcate. „În condițiile în care, peste puțin timp, începe campionatul, noi considerăm că partidele jucate de CVM Tomis în acest turneu constituie o verificare utilă pentru ceea ce ne așteaptă în DA1. Suporterii așteaptă multe de la noi, astfel încât sperăm să ne luăm revanșa în noul se-zon și să demonstrăm că merităm mai mult decât locul patru pe care ne-am clasat la finalul sezonului trecut”, a explicat directorul executiv al CVM Tomis.