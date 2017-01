Cu CFR, greşeli în defensivă, suferinţă pe atac

Cu CFR, greșeli în defensivă, suferință pe atac

Gheorghe Bosînceanu a declarat, pentru „Cuget Liber“, că la baza golurilor CFR-ului au stat greșeli grave și în lanț ale fariștilor. „Fabbiani a înscris prin două execuții excepționale, dar cu largul concurs al jucătorilor noștri, Gheară și Șchiopu (la primul gol), Farmache și Gheară (la celălalt). Doar doi clujeni, Fabbiani și excelentul pasator Semedo, au făcut ce au vrut la goluri, nestingheriți”, a spus președintele consiliului director al Farului. Probleme au fost însă și pe atac. Gheorghe Bosînceanu consideră că, „pe atac, am suferit din cauza jocului slab al lui Todoran în banda stângă și a soluțiilor proaste alese pe dreapta de Guriță, în toate fazele în care a fost implicat, atât în prima repriză, cât și după pauză. Printre altele, în două situații extrem de bune de tras la poartă, el a ales să paseze. Înseamnă că nu prea mai are reflexe de jucător cu atribuții de atac. Apoi, Voiculeț. Cât a jucat în repriza secundă, a fost în permanență ascuns după un adversar”, a arătat Gheorghe Bosînceanu, care crede că, la 0-2, era extrem de greu ca Farul să mai întoarcă scorul în fața unei echipe precum CFR.Gheorghe Bosînceanu a declarat, pentru „Cuget Liber“, că la baza golurilor CFR-ului au stat greșeli grave și în lanț ale fariștilor. „Fabbiani a înscris prin două execuții excepționale, dar cu largul concurs al jucătorilor noștri, Gheară și Șchiopu (la primul gol), Farmache și Gheară (la celălalt). Doar doi clujeni, Fabbiani și excelentul pasator Semedo, au făcut ce au vrut la goluri, nestingheriți”, a spus președintele consiliului director al Farului. Probleme au fost însă și pe atac. Gheorghe Bosînceanu consideră că, „pe atac, am suferit din cauza jocului slab al lui Todoran în banda stângă și a soluțiilor proaste alese pe dreapta de Guriță, în toate fazele în care a fost implicat, atât în prima repriză, cât și după pauză. Printre altele, în două situații extrem de bune de tras la poartă, el a ales să paseze. Înseamnă că nu prea mai are reflexe de jucător cu atribuții de atac. Apoi, Voiculeț. Cât a jucat în repriza secundă, a fost în permanență ascuns după un adversar”, a arătat Gheorghe Bosînceanu, care crede că, la 0-2, era extrem de greu ca Farul să mai întoarcă scorul în fața unei echipe precum CFR.