Cu ce probleme se confruntă Asociaţia Judeţeană de Lupte

Cu ce probleme se confruntă Asociația Județeană de Lupte

Luptele beneficiază, pe plan național, de o mediatizare mult mai mică decât ar merita, în ciuda faptului că reprezintă unul dintre cele mai vechi sporturi olimpice. Pe de altă parte, banii sunt o problemă extrem de spinoasă în acest sport. Directorul executiv al Asociației Județene de Lupte Constanța, Ioan Giuglea, a declarat, vineri, pentru „Cuget Liber”, că aceasta este o realitate care nu poate fi contestată. „Din păcate, luptele nu sunt promovate la nivel național, deși reprezintă unul dintre cele mai vechi sporturi olimpice. Iar banii sunt o problemă importantă pentru noi. Supraviețuim cu resurse proprii, de la buget nu am primit niciun leu. Beneficiem uneori și de sponsorizări, ne mai ajută și foști sportivi. Țin să le mulțumesc pentru sprijin lui Colea Ignat și Aurică Cacenco, fraților Ionel și Lucian Luca, de la Mangalia, dar și Liceului cu Program Sportiv „Ni-colae Rotaru”, care ne-au fost alături și în 2011. Fără toți aceștia, ne-ar fi fost mult mai greu și mie, și domnului președinte Gigi Pambuca”, a spus Ioan Giuglea. Cu toate acestea, însă, conducerea Asociației Județene de Lupte și-a stabilit obiective importante pentru noul an. „În ciuda acestor probleme, ne dorim să obținem cel puțin o medalie la Campionatele Europene și Mondiale de cadeți și juniori, iar sportivii noștri depun toate eforturile în acest sens”, a precizat Giuglea, care a menționat: „În momentul de față, ne aflăm în cantonament la Bușteni, unde urmăm trasee montane bine stabilite, în vederea unei cât mai bune pregătiri a sportivilor”.