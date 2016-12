Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, Vasile Stângă:

„Cu Bosnia a fost un meci fantastic, sunt fericit pentru calificare“

Antrenorul echipei naționale de handbal masculin a României, Vasile Stângă, a declarat că este fericit pentru calificarea în play-off-ul pentru Campionatul Mondial 2011 și susține că tricolorii au făcut împotriva Bosniei cel mai bun meci din cadrul Grupei a 2-a de calificare. „A fost un meci fantastic, băieții au avut dorință și mobilizare, au luptat fantastic timp de 60 de minute. Bosnia e un adversar puternic, cu jucători valoroși, dar le-am venit de hac. Am început slăbuț turneul, în meciul cu Marea Britanie, dar și adversarul a fost slab și nu am avut probleme. Apoi, în meciul cu Finlanda, am jucat mai bine, iar jocul cu Bosnia a fost finala câștigată după o prestație foarte bună”, a spus Stângă. Cu trei victorii din trei meciuri (36-27 cu Marea Britanie, 32-23 cu Finlanda și 29-26 cu Bosnia-Herțegovina) în turneul disputat în Finlanda, România a obținut „biletele” pentru baraj. Din celelalte grupe preliminare, s-au mai calificat echipele Elveției, Slovaciei, Olandei, Greciei, Portugaliei și Lituaniei. Cel mai dramatic joc a avut loc în Grupa a 5-a, acolo unde Macedonia și Lituania au remizat (24-24) în meciul decisiv, iar balticii s-au calificat grație golaverajului superior. Celor șapte formații li se vor adăuga la baraj alte 11 echipe, calificate direct pentru play-off. Astfel, 11 dintre următoarele 14 echipe vor juca, în iunie, barajul: Austria, Croația, Cehia, Danemarca, Spania, Germania, Ungaria, Islanda, Norvegia, Polonia, Rusia, Slovenia, Serbia și Ucraina. Dintre acestea, cele mai bune trei echipe la Campionatul European din Austria (19-31 ianuarie 2010), alături de Franța (deținătoarea titlului) și Suedia (țara gazdă) se vor califica direct la turneul final al Campio-natului Mondial din 2011. Ar vrea Austria sau Slovenia drept adversară în baraj În play-off, Vasile Stângă speră ca zeița Fortuna să-i aducă în față un adversar mai slab cotat. „Așteptăm să vedem ce adversar vom avea, sunt șanse de calificare, chiar bune, dar ne trebuie și puțin noroc la tragerea la sorți. Mi-aș dori să jucăm împotriva Austriei, Sloveniei, Ungariei sau chiar Germaniei, echipa care, în ultima vreme, e cam slăbuță. Totuși, acum e importantă calificarea, fiindcă, până la vară, mai e mult timp”, a explicat selecționerul. Play-off-ul este programat pe 12 / 13 iunie (turul) și 19 / 20 iunie 2010 (returul). Tragerea la sorți a meciurilor pentru play-off va avea loc pe 31 ianuarie, la Viena.