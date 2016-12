Marian Diaconescu:

„Cu Artimon, să formăm o echipă competitivă”

Miercuri, 05 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marian Diaconescu, membru al staff-ului conducător al FC Farul, a declarat, în cadrul conferinței de presă de ieri, că obiectivul pentru sezonul actual, este formarea unei echipe competitive sub comanda antrenorului Alin Artimon. „Am avut o discuție cu Ion Barbu, duminică, și am ajuns la concluzia că acesta are nevoie de un sprijin, de un antrenor cu experiență lângă el. Ne-am mișcat repede, am luat legătura cu Alin Artimon și am ajuns la o înțelegere. Deja putem spune că avem un staff format din Alin Artimon, antrenor principal, și Ion Barbu antrenor secund. Contractul a fost semnat pe un an de zile, iar în situația în care clubul va fi mulțumit de randamentul pe care îl dă antrenorul, se poate vorbi de prelungirea contractului cu încă un an. Alin ne-a demonstrat că este un tânăr tehnician care își dorește în primul rând să antreneze și a lăsat partea financiară deoparte. Obiectivul este același, să formăm o echipă competitivă. Eu niciodată nu am spus că anul acesta se va trage la promovare, pentru că vreau să fiu realist. Sunt alte lucruri mult mai importante pentru FC Farul, situația financiară care trebuie rezolvată”, a declarat Marian Diaconescu.Cristian Mihai ȘURGHIE