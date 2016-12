CSV 2004 Tomis trece la pas de CSM Bucureşti

Divizia A1 la volei feminin

CSV 2004 Tomis trece la pas de CSM București

Formația constănțeană CSV 2004 Tomis a învins, sâmbătă seară, la Sala Sporturilor, pe CSM București, scor 3-0 (25-11, 25-17, 25-21), într-un meci contând pentru etapa a VI-a a Diviziei A1 la volei feminin. Cu această victorie, „sirenele” au mai urcat o poziție în clasament, până pe 3 (13 puncte). Lider rămâne Știința Bacău, cu 17 puncte. CSV 2004 Tomis (antrenori, Darko Zakoc și Constantin Alexe): Diana Neaga-Calotă - Jeoselyna Rodriguez Santos, Claudia Gavrilescu, Sherline Holness, Jasna Majstorovic, Natașa Sevarika + Marina Vujovic - libero. „Sunt mulțumit de rezultat, pentru că am câștigat repede, cu 3-0, dar numai parțial de joc, mai ales de primele două seturi. Din setul 2, am început să intrăm în jocul lor, am început să greșim și noi mai des, iar în setul 3 au revenit vechile noastre probleme, oscilații în joc și multe greșeli neforțate”, a declarat tehnicianul Darko Zakoc. CSV 2004 Tomis a jucat mai bine decât o reușise miercuri, la meciul de Cupa României cu Medicina, și ne dă speranțe pentru o evoluție la fel de bună marți, în etapa a treia din Liga Campionilor, când la Constanța vine puternica Dinamo Kazan, campioana Rusiei.Iată și celelalte rezultate ale etapei: CSM Sibiu - SCM Argeș 3-0, CSU Medicina Tg. Mureș - Știința Bacău 0-3, CSM Lugoj - SCM U Craiova 1-3, Dinamo București - Unic Piatra Neamț 3-0. CSV Alba Blaj - U Cluj se joacă marți, de la ora 17.00. Etapa viitoare (sâmbătă), CSV 2004 Tomis va juca contra SCM Argeș Volei Pitești, în deplasare.