CSV 2004 Tomis speră la o evoluţie cât mai bună în 2013

CSV 2004 Tomis speră la o evoluție cât mai bună în 2013

Campioana României la volei feminin, CSV Tomis Constanța a avut parte de un an cu reușite pe toate fronturile, în special pe plan extern, unde a reușit să se califice în Cupa Confederației, după cele trei victorii din grupa E a Ligii Campionilor. „Deși un an mai greu din punct de vedere financiar, în care s-a resimțit acut criza economică, am început sezonul cu un lot total schimbat față de cel trecut, însă prestațiile noastre au fost bune, având în vedere că am jucat în două competiții iar meciurile s-au succedat relativ repede. Foarte puține echipe se pot mândri cu trei victorii în Champions League, la toate nivelurile, la toate sporturile, iar aceste victorii ne-au adus o continuare în voleiul european și anume sferturile de finală ale Cupei Confederației”, a declarat președintele CSV Tomis Constanța, Costinel Stan.„Sirenele” se află pe locul 3 în Divizia A1, cu 25 de puncte, pe locul secund este Dinamo, cu 27 p, iar fotoliul de lider este ocupat de CS Știința Bacău, cu 32 p. În Cupa CEV, elevele lui Darko Zakoc vor întâlni formația rusă Omichka Omsk în faza Challange Round, pe 16 și 23 ianuarie, iar dacă vor obține un rezultat bun, se vor califica în semifinale.În plus, se pare că lotul CSV 2004 Tomis nu va rămâne același, însă conducerea speră să-și păstreze titlul de campioană și în 2013.„Din păcate, lotul va mai suferi modificări, pentru că asta ne rezervă perioada respectivă și meciurile pe care le vom avea cu rușii ne poziționează pe un loc de outsideri, mai ales că echipa Rusiei este presărată deja cu jucătoare din națională, dar și cu jucătoare internaționale renumite ca azera Natalya Mammadova. Deși plecăm cu șansa a doua, încercăm să facem trei meciuri bune, pentru că unul din ele este deplasarea în Siberia, unde după cum se știe, orașul Omsk se regăsește la vreo 2.700 de km de Moscova, iar acolo, în afară de adversarul puternic de tot, ne așteaptă mai puțin de 50 de grade celsius. O iarnă siberiană. În ceea ce privesc obiectivele echipei, cele interne rămân neschimbate și indiferent de lotul cu care vom aborda aceste competiții, dorim să ne păstrăm titlul și să câștigăm Cupa României”, a mai spus Costinel Stan.