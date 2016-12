Liga Națională de handbal feminin

CSU Neptun vrea să provoace o nouă surpriză

Înfrângerea de la București, în fața CSM-ului, a pus punct seriei de trei partide fără înfrângere a handbalistelor de la CSU Neptun,care se pregătesc acum de meciul de sâmbătă, de la Brăila, cu formația locală HC Dunărea. Contactat de „Cuget Liber”, antrenorul CSU Neptun, Flo-rentin Pera, s-a arătat încrezător în faptul că fetele sale au învățat din greșelile făcute în jocul cu CSM București și că pot scoate un rezultat bun pe malul Dunării. „Nu știu dacă putem câștiga la Brăila, însă sper și îmi doresc ca acest lucru să se întâmple. Tot ce îmi doresc este ca fetele să demonstreze că au înțeles ce s-a greșit în meciul de la București. Dacă nu vom mai repeta erorile din apărare și nu vom mai trata cu aceeași lejeritate fazele de 1 la 1 în ofensivă, sunt sigur că nu vom pierde la Brăila. Nici la București nu am făcut un joc slab, ținând cont că am marcat 32 de goluri și am ratat alte 8-9 ocazii clare, ca să nu vorbim de greșelile de arbitraj comise împotriva noastră. A contat foarte mult și absența Renatei Ghionea, care nu va juca nici în această etapă, ea fiind în continuare în perioada de recuperare. Trebuie să ținem cont că Brăila este una din echipele foarte valoroase ale campionatului, una din echi-pele cu pretenții la cupele europene în sezonul viitor. Mai sunt destule etape de disputat și toate echipele care se luptă pentru evitarea retrogradării vor trage tare pentru a-și atinge obiectivul. Noi ne dorim să scăpam de aceste griji, de aceea sunt foarte importante următoarele partide. Nu este deloc ușor să joci din trei în trei zile și mai tot timpul în deplasare, pentru că se acumulează oboseala care își poate spune cuvântul în teren”, a declarat Florentin Pera. Tot în acest week-end, Liga Națională de handbal masculin programează jocurile din etapa a XVIII-a. Iată programul complet: HC Odorhei - U Bucovina Sucea-va, CS Caraș Severin - Știința Bacău, Pandurii Tg. Jiu - CSM Ploiești, Steaua București - Poli Timișoara, CSM Bucu-rești - Dinamo Călărași, U Cluj - CSM Satu Mare. Meciul Potaissa Turda - HCM Constanța se va desfășura marți, 6 martie. Clasament: 1. HCM Constanța (34 p), 2. Știința Bacău (28 p); 3. Bucovina Suceava (22 p).