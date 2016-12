Divizia A la handbal feminin

CSU Neptun va încheia turul cu o victorie la "masa verde"

CSU Neptun va disputa, mâine, în deplasare, ultimul meci din turul Diviziei A la handbal feminin, Seria A, împotriva ACS Șc. 181 SSP București. Echipa gazdă se află pe ultimul loc în clasament, fiind penalizată din cauza nerespectării cerinței de vârstă, astfel că, după acest joc, formația constănțeană se poate bucura de alte trei puncte.CSU Neptun se clasează momentan pe poziția a noua (din 11), cu șase puncte, la egalitate cu ocupanta locul 10, CSU Târgoviște. Despre parcursul din tur, directorul executiv Silviu Băiceanu nu se declară nici mulțumit, nici dezamăgit.„Nu am avut așteptări exagerate. Am avut vreo două meciuri în care am fi putut face mai mult, dar, din punctul meu de vedere, în modul în care ne-am adunat în vară, acesta e nivelul”, a declarat Băiceanu.Returul Diviziei A va începe pe data de 16 ianuarie, iar Băiceanu speră ca echipa să poată avansa în clasament, pentru a-și îndeplini obiectivul: clasarea între locurile 5-8. El a declarat că se află în discuții cu câteva fete de perspectivă.„Există discuții cu câteva jucătoare tinere și de perspectivă, pentru a continua construcția echipei. Așa cum am mai spus, punem accentul pe tineret și viitor”, a explicat Băiceanu.Iată care este programul ultimei etape din tur: ASC Spartac București - HM Buzău, CSU Târgoviște - HC Activ Plopeni, HCF Piatra Neamț - CSM București II, CSU Danubius Galați - Știința București. Știința Bacău stă.