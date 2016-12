CSU Neptun, ultimul joc al stagiunii. "Vrem o victorie de moral"

Echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanța dispută, astăzi, de la ora 14.30, la București, în sala „Elite“, ultima partidă a sezonului, împotriva celor de la ACS Sf. Gheorghe. Fetele antrenate de Ionuț Pușcașu au terminat pe locul 7 în clasamentul Diviziei A, Seria A, fapt ce le-a scos în cale ocupanta poziției a 7-a a Diviziei A, Seria B.Nu există miză propriu-zisă pentru această partidă, însă Ionuț Pușcașu dorește să încheie sezonul cu o victorie.„Vrem să câștigăm acest joc, să ne impunem pentru orgoliul și moralul nostru. Suntem în creștere și vrem să continuăm pe această pantă ascendentă”, a declarat tehnicianul Neptunului.Chiar dacă a avut un început de campionat dezastruos, echipa constănțeană a strâns apoi câteva victorii răzlețe sub comanda fostului jucător al HCM-ului. Întrebat cum ar caracteriza sezonul regulat încheiat, tehnicianul a răspuns: „Aș putea spune că a fost un an de omogenizare și acomodare unii cu alții și sperăm ca anul viitor să fie mult mai bun. Evoluția este vizibilă și dătătoare de speranțe. Lotul este unul cam «subțire», însă dorim să mai aducem câteva jucătoare”.Sezonul trecut, CSU Neptun s-a bazat pe doar 12 jucătoare în cele 20 de meciuri disputate. În multe momente, s-a putut observa di-ferența clară între jucătoarele titulare și cele de pe banca de rezerve.„Din păcate, unele fete au prezentat carențe serioase din urmă și a trebuit să reglăm totul din mers. Personal sunt mulțumit de cum au evoluat fetele în acest sezon și pot vorbi prin prisma rezultatelor și evoluției ju-cătoarelor din luna septembrie, de când am preluat eu banca tehnică, și până acum. Noi o să încercăm să ne batem la promovarea în primul eșalon, indiferent de ce vor spune alții”, a declarat tehnicianul.Ionuț Pușcașu nu a avut încă o întrevedere cu directorul executiv al clubului, Silviu Băiceanu, legat de strategia pentru următorul sezon de ligă secundă, însă este aproape sigură rămânerea acestuia la cârma echipei universitare.„Sunt sigur că Silviu va lua cea mai bună decizie pentru club. Eu sincer mi-aș dori să rămân alături de fete și împreună să continuăm ce am început în septembrie. Primul obiectiv pe care mi l-am impus ca antrenor la CSU Neptun a fost să țin fetele unite și să creez un colectiv, și cred că am reușit. Este foarte important ca ele să fie prietene și în teren, dar și în afara lui”, a mai spus Ionuț Pușcașu.