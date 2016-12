CSU Neptun, spulberată de CSM Bucureşti ll

1

Hmmmm

Cand conduci pana in ultimele 10 minute si cedezi greu pe final, nu prea e corecta chestia cu "spulberatul" - dar trebuie sa ne vindem "marfa" jurnalistica, nu ? titluri "bomba", ca astea merg la fraierii din Romania de azi...M-as fi asteptat la un titlu obiectiv, in care sa subliniati ca o echipa cu jucatoare tinere si fara prea mare experienta a facut un meci bun in compania echipei a doua a campioanei Europei, dar asa-i pe la noi, trebuie sa ne autodistrugem si pe urma ne miram ca nu mai avem sport in Constanta.