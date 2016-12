CSU Neptun simte ameninţarea vicecampioanei

Liga Națională de handbal feminin

CSU Neptun simte amenințarea vicecampioanei

Ultimul meci disputat pe teren propriu de fetele de la CSU Neptun se joacă sâmbătă, la Sala Sportu-rilor, începând cu ora 11.00, în compania vicecampioanei Ligii Naționale: Universitatea Cluj. „Întâlnim vicecampioana, una dintre cele mai puternice echipe din ligă. Pentru noi va fi un meci important, pentru că nu avem încă siguranța locului de baraj, însă un punct câștigat în acest meci ne-ar asigura acest loc. Trebuie să așteptăm și celelalte rezultate ale meciurilor din ligă. Clujul ar putea părea că vine în vacanță la Constanța, pentru că are deja locul asigurat, este pe poziția a doua, dar totuși au de apărat un orgoliu. La echipa clujeană se află două jucătoare cu performanțe de rang internațional, dar dacă vă uitați la tot lotul, toate jucătoarele sunt de valoare. Nu știu cât de mult ne avantajează acest lucru, dar sper ca jucătoarele noastre să se mobilizeze, pentru că întotdeauna când am jucat cu adversari puternici, am avut meciuri frumoase, așa cum au fost cele cu Brăila sau Galați”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CSU Neptun, Paul Alexe. „Trebuie să intrăm optimiști în joc și să facem un meci cât mai bun, este necesar să tratăm cu încredere șansele noastre de câștig pentru că vom juca pe teren propriu. Este adevărat că s-a acumulat și un anumit grad de oboseală, pentru că am jucat șapte meciuri în doar două săptămâni. Avem, de asemenea, un dezavantaj important din cauza unor absențe din lot: Alexandra Iovănescu este răcită și nu va putea participa, iar Renata Ghionea și-a reziliat contractul”, a declarat antrenorul Neptunului, Florentin Pera. La meci vor oficia unii dintre cei mai valoroși arbitri IHF ai României: Constantin Din și Sorin Dinu, dar pentru Paul Alexe și echipa sa, această delegare nu vine ca o surpriză, Neptunul obișnuindu-se de-a lungul timpului cu prezența mai multor arbitri internaționali. „S-a considerat că este un meci important și astfel s-a delegat această brigadă, măcar avem siguranța că va fi un meci arbitrat corect din toate punctele de vedere”, spune Paul Alexe.