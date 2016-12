CSU Neptun şi-a ridicat moralul în urma victoriei cu HC Zalău

CSU Neptun și-a ridicat moralul în urma victoriei cu HC Zalău

CSU Neptun s-a calificat în sferturile Cupei României, după ce a învins pe HC Zalău, scor 30-19 (16-9), în meciul disputat la Sala Sporturilor din Constanța, din optimile Cupei României. De pe banca tehnică a Constanței a lipsit antrenorul principal Ion Crăciun, acesta fiind suspendat după meciul cu Cetate Deva, iar gazdele au fost conduse de pe bancă de secundul Florin Cazan. De cealaltă parte, Gheorghe Tadici a făcut deplasarea la Constanța doar cu opt jucătoare care nu au prea multe meciuri la activ. Constănțencele au condus întreg jocul, pentru ele fiind un bun prilej în care au repetat mai multe scheme din timpul pregătirilor. „Zalăul a venit cu rezervele. E opțiune fiecăruia, va avea două meciuri grele cu Mureș și Slobozia și cred că a optat pentru această variantă, de a menaja titularele. Am încercat să ne punem la punct câteva acțiuni de joc. Câteva au reușit, câteva nu”, a declarat antrenorul Florin Cazan.Întrebat dacă CSU Neptun ar avea șanse să acceadă în final four, antrenorul Ion Crăciun a spus:„Da, ne gândim. Pentru Constanța ar fi o performanță să mergem mai departe în Cupa României, să trecem chiar și de turul doi”.Portarul Paula Vișan, nou venită la Constanța, a afirmat faptul că își dorește să aibă parte de cât mai multe reușite alături de gruparea constănțeană: „Noi am tratat meciul așa cum trebuie tratat fiecare joc. Este un început foarte bun în 2015. Sperăm să ajungem cât mai departe în Cupa României, iar în campionat să obținem cât mai multe puncte.”Pentru CSU Neptun au marcat: Ivan (7), Enescu (6), Tamaș (6), Strahan (4), Iovănescu (4), Barbos, Mărginean și Toma, câte un gol.Iată care sunt rezultatele celorlalte partide din optimile Cupei României: Unirea Slobozia - CSM București 21-26, Rapid București - SCM Craiova 26-23, HCM Râmnicu Vâlcea - CSM Ploiești 21-18, Cetate Deva - Mureșul Târgu Mureș 36-23, ASC Corona Brașov - HCM Baia Mare 21-25, U Cluj - Știința București 33-21, HC Dunărea Brăila - HCM Roman 16-13.