CSU Neptun se pregăteşte de campionat

CSU Neptun se pregătește de campionat

Aflată într-o situație gravă, din punct de vedere financiar, la fel ca multe alte formații sportive din țară, CSU Neptun și-a adunat forțele, și a început antrenamentele, cât și campania de transferuri.Din păcate, una din cele mai importante jucătoare din lotul „sirenelor”, Andreea Enescu, și-a luat la revedere de la formația de pe litoral, și s-a transferat la CSM Ploiești, acolo unde se află și soțul acesteia.„Am avut încheiată o înțelegere cu Andreea, care s-a finalizat sâmbătă. Dorința acesteia a fost de a fi mai aproape de soțul ei, care s-a transferat la Ploiești, și, probabil, oferta care i-au făcut-o cei de la CSM Ploiești a fost mai bună decât a noastră”, a declarat, directorul executiv al CSU Neptun, Paul Alexe. Golul Andreei nu poate fi umplut cu ușurință, însă conducerea formației constănțene se străduiește să aducă tinere cu potențial, dornice să facă performanță, la una dintre cele mai consacrate echipe care a jucat vreodată în Liga Națională de handbal feminin.În acest sens, au fost aduse câteva tinere, printre care și Ana-Maria Drăguț (inter dreapta), jucătoare împrumutată, pe timp de un an, de la Dunărea Brăila. „Este o sportivă tânără, cu un fizic foarte bun, care are nevoie de jocuri. Totodată, este o jucătoare de perspectivă a României, care a jucat mai puțin la Brăila, și, la dorința ei, de a evolua mai constant, cât și la dorința noastră, care aveam nevoie de o jucătoare puternică, am împrumutat-o. Acesta nu reprezenta singurul transfer pentru CSU Neptun, este clar că va trebui să mai aducem și alte sportive”, a precizat Paul Alexe.Alte două achiziții sunt Georgiana Ciuică (extremă dreapta), și Andreea Dorcu (extremă stânga), sportive care tocmai ce și-au finalizat junio-ratul la CSS nr. 1, și s-au alăturat formației universitare constănțene.AntrenamenteFetele de la CSU Neptun se antrenează de două ori pe zi, efectuând, în această perioadă, în mare parte acumulări, cu pregătiri de dimineață pe stadion, și cu antrenamente de după-amiază în sala de forță. Principalul om care le îndrumă pe sportive, și care își oferă serviciile sub voluntariat, este fostul tehnician al „sirenelor”, antrenorul Ion Crăciun.„Nu m-am dat niciodată la o parte de la muncă, am pus umărul mereu când mi s-a cerut ajutorul. Sunt voluntar. Îmi doresc să nu mai fie situația care a fost în ultimii ani la echipă, chiar și când era Gică Slabu la conducere, finanțarea era foarte slabă. În altă ordine de idei, am fost rugat să ajut echipa, și am venit cu cea mai mare plăcere. Cert este că se caută soluții, dar nu știm dacă se vor mai găsi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Crăciun.