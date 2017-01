CSU Neptun, meci pe viaţă şi pe moarte în debutul returului

Duminică, la Constanța

CSU Neptun, meci pe viață și pe moarte în debutul returului

Prima partidă oficială din acest an pentru fetele de la Club Sportiv Universitar Neptun Constanța se va desfășura duminică, de la ora 11.00, în deplasare la Slobozia, contând pentru prima etapă din returul 2012-2013 al Diviziei A la handbal feminin.CSU Neptun începe returul, duminică, în compania principalei contracandidate la promovare în Liga Națională, CSM Unirea Slobozia. Meciul se anunță unul dificil pentru constănțencele antrenate de Ion Crăciun și Florin Cazan. Echipa adversă a reușit să efectueze câteva schimbări benefice, astfel că, mai nou, formația este pregătită de Liviu Paraschiv (63 ani, a mai antrenat, printre altele, Cetate Deva, HCM Roman, Dunărea Brăila, Oțelul Galați, dar și echipa masculină Rom Cri Brașov), iar lotul conține două jucătoare noi: interul Carmen Veșcă și extrema Raluca Năstase.La CSU Neptun nu s-a putut efectua nicio schimbare de lot, echipa păstrându-și aceeași componență de 13 jucătoare.„Din păcate, nu am reușit să aducem nicio jucătoare. Din fericire, nici nu am pierdut vreuna, dar oricum este un lot destul de subțire. Avem emoții. Va fi un meci important, însă nu unul decisiv. Mai sunt multe etape și dacă vom reuși să câștigăm și să nu pierdem, avem o opțiune foarte mare de a promova. Normal, dacă echipa din Slobozia câștigă, rămânem doar cu un punct avans. Cel mai bine ar fi, pentru liniștea noastră, să câștigăm, iar atunci ar fi lucrurile destul de clare. CSM Unirea Slobozia este o echipă puternică, care s-a întărit. Are un antrenor foarte bun, cu experiență îndelungată la echipele din prima ligă, deci nu ne va fi ușor. Am văzut echipa în meciul cu Rapid, de la București. Atunci încă întâmpinau probleme, dar din aceasta cauză s-au pus la punct și au reușit să aducă două jucătoare. Va fi un meci mai greu decât cel din tur”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv CSU Neptun, Paul Alexe.În clasament, CSU Neptun este lideră, cu 26 puncte, iar pe 2 este Unirea Slobozia, la numai 3 puncte distanță.Salariile achitateChiar dacă în perioada de pregătire dinaintea returului nu s-a reușit nici un transfer, colaborarea dintre CSU Neptun și Universitatea Maritimă Constanța nu a rămas fără beneficii. Astfel, vineri, toate salariile jucătoarelor au fost achitate.„În turul campionatului, organizarea meciurilor și deplasările au fost realizate cu ajutorul finanțării de la Universitatea Maritimă Constanța. Bugetul nostru este asigurat de UMC și Consiliul Județean Constanța, dar lucrurile sunt puțin blocate până nu se află bugetul la nivelul țării. Cu toate astea, domnul prorector Cornel Panait a reușit să găsească rezolvarea, iar astăzi (n.r. - vineri), fetele au primit banii”, a explicat Paul Alexe.Unde sunt doi, puterea creșteOdată cu achitarea salariilor, apele s-au mai calmat la CSU Neptun, iar echipa pornește cu alt spirit de muncă și motivație la drum, în retur.„În momentul de față, atmosfera la echipă este mult mai bună, pentru că dat fiind ceea ce s-a întâmplat în trecutul nu foarte îndepărtat, la echipă, fetele erau îngrijorate, dar încet, încet, se pare că odată cu transformarea clubului în club de drept public, se vor găsi mai repede soluții. Sperăm să mai atragem și alți sponsori pe lângă cei foarte puțini pe care îi avem actualmente”, ne-a mai spus directorul executiv Paul Alexe.