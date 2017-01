CSU Neptun joacă un meci de pregătire cu CSS 1 Constanţa

CSU Neptun joacă un meci de pregătire cu CSS 1 Constanța

Handbalistele de la CSU Neptun își continuă pregătirea cu o partidă de verificare în compania echipei de juniori II de la CSS 1 Constanța. Meciul se va juca astăzi, la Sala Sporturilor, de la 10.30, și vizează pregătirea pentru startul campionatului Ligii Naționale.„Din păcate, am început pregătirea un pic cam târziu, încercăm să recuperăm din mers. Vom mai avea o partidă de pregătire cu CSS 1 Constanța, pentru a mai pune la punct câteva lucruri. Sperăm să intrăm în linie dreaptă pentru campionat”, ne-a spus antrenorul „studentelor”, Ion Crăciun.Echipa constănțeană încă suferă din punct de vedere al lotului, care este unul destul de subțire pentru prima ligă a handbalului românesc. Cu toate astea, sub conducerea tehnicienilor Ion Crăciun și Florin Cazan au ajuns trei handbaliste noi.„Am adus trei jucătoare de la Iași, o junioară și două fete care au terminat junioratul anul acesta”, a precizat Crăciun.Însă, o mare problemă rămâne, cel puțin pentru moment, nerezolvată: poarta! Pe acest post, se află doar o singură jucătoare, iar conducerea trebuie să găsească urgent o soluție pentru a da și alte variante echipei de pe litoral între buturi.„Trebuie să ne întărim lotul, pentru că avem doar un singur portar. În prima divizie trebuie, în mod normal, să avem trei portari. Urmărim un portar străin, dacă se poate nu foarte pretențios și tânăr, pe care să-l formăm”, a explicat tehnicianul Ion Crăciun.Pleacă Ion Crăciun de la CSU Neptun?Din cauza incertitudinilor financiare de la club, situația continuității antrenorului Ion Crăciun pe banca tehnică a CSU Neptun nu este sigură. Cel care a contribuit enorm la revenirea echipei în Liga Națională a primit deja oferte de la alte cluburi din țară, însă nu a luat nicio decizie.„Deocamdată, urmează să discut cu conducerea. Nu aș vrea să plec din Constanța, aș vrea să îmi continui munca aici. Dar trebuie să fim susținuți de conducerea clubului. Altfel, dacă echipa nu va avea stabilitate financiară, nici eu nu pot continua aici. Încercăm să facem o surpriză în campionat, pentru că această echipă, în mod normal, are șanse mici de rămânere în Liga Națională. Dar, cu foarte multă muncă și o susținere financiară pe care nu am avut-o anul trecut, am putea să facem o figură frumoasă”, a conchis Ion Crăciun.