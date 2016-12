Divizia A la handbal feminin

CSU Neptun înfruntă Rapidul în runda inaugurală

Echipa feminină de handbal CSU Neptun va începe un nou sezon în al doilea eșalon al handbalului românesc. Echipa pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie întâlnește, duminică, de la ora 13, în Sala Sporturilor, pe Rapid București, echipă retrogradată sezonul trecut din Liga Națională.„Va fi un meci destul de greu. Din păcate, nu am putut vedea la lucru adversarele, însă am primit niște referințe interesante despre jocul lor, cât să ne facem o idee cu cine avem de-a face”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul fetelor de la CSU Neptun, Ionuț Pușcașu.O pierdere foarte mare în tabăra constănțeană va fi absența Mariei Filip, una din cele mai bune jucătoare ale sezonului trecut. Sportiva este accidentată și sunt șanse foarte mici de a fi recuperată în timp util.„Este adevărat că ne va lipsi foarte mult, dar sperăm să compensăm absența sa printr-o ambiție și o dăruire exemplară. Fetele simt emoția dinaintea debutului într-o competiție, dar își doresc foarte mult să reușească un sezon bun”, a completat Ionuț Pușcașu.v v vÎnaintea debutului noului sezon, CSU Neptun a luat parte la tur-neul de la Plopeni, unde a disputat o serie de partide amicale, contra celor de la CSO Plopeni, Știința Bacău, CSM 2 București, SCM Pitești și HM Buzău.„A fost un turneu foarte bun pentru noi, venit la un moment ideal. Doar ce terminasem pregă-tirea fizică și tehnico-tactică și aveam nevoie de a pune în aplicare toate aceste lucruri. Am câștigat doar o singură partidă, dar am avut oportunitatea să ne observăm deficiențele. Sper ca până la ora meciului cu Rapid să fi reușit să le corectăm, fiindcă ne dorim foarte mult să începem cu dreptul”, a conchis Ionuț Pușcașu.