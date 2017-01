Liga Națională feminină de handbal

CSU Neptun, înfrântă la Slobozia

CSU Neptun a fost înfrântă de CSM Unirea Slobozia, scor final 17-22, în etapa a zecea a Ligii feminine. La pauză, oaspetele conduceau cu două puncte, 8-6. Antrenorul echipei con-stănțene Ion Crăciun a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Din păcate, echipa atât poate. Noi ne-am bătut singuri. Nu am finalizat la aruncări, la unu la unu cu portarul. Am ratat câteva aruncări. Se pierd psihic în teren. În a doua repriză, portarul nostru stătea cu frică, inter stânga nu am avut în teren. Au fost și câteva decizii de arbitraj care m-au deranjat, dar cele mai grave au fost greșelile noastre”.Echipa constănțeană se află pe locul 13, cu doar șase puncte, în timp ce liderul clasamentului este în continuare HCM Baia Mare.În etapa următoare, CSU Neptun va juca cu U Alexandrion Cluj. Celelalte rezultate ale etapei a zecea sunt: HC Dunărea Brăila - HCM Baia Mare, 21-30; SCM Craiova - CSM Ploiești, 26-22; HC Zalău - ASC Corona 2010 Brașov, 25-25; CSM București - HCM Roman, 23-20; U Alexandrion Cluj - CSM Cetate Devatrans, 31-26.