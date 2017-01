CSU Neptun, înfrântă, dar cu fruntea sus

Handbaliștii de la CS Universitar Neptun au pierdut meciul cu Universitatea Galați, disputat pe teren propriu, în etapa întâi a returului Diviziei A, însă prestația lor a fost una onorabilă. Liderul Seriei A s-a impus cu scorul de 37-30, după ce, la pauză, avea avantaj de numai trei goluri, 18-15. „Ne-am luptat cât am putut cu un adversar neînvins în campionat, care are mari șanse de a promova în Liga Națională. Trebuie să eliminăm greșelile din apărare, să fim mai atenți în atac și să ne fortificăm din punct de vedere fizic", a declarat antrenorul CSU Neptun, prof. Mihail Făgărășan. Etapa viitoare (duminică, 11 noiembrie), constănțenii (locul 7, 2 p) vor juca la Focșani, cu o altă formație puternică, CSM.