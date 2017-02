CSU Neptun, încrezătoare înaintea duelului de foc cu CS Dinamo

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța va juca, duminică, 26 februarie, de la ora 13, la Sala Sporturilor, împotriva celui mai valoros adversar din Divizia A, Dinamo București, într-o partidă contând pentru etapa a XVll-a.După înfrângerea de la Buzău, la două goluri diferență, fetele pregătite de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie au părăsit terenul în lacrimi, conștiente că au fost foarte aproape de o mare surpriză. „Universitarele” au avut patru goluri avans în minutul 48, însă experiența superioară a buzoiencelor a făcut diferența.Trecând peste acest eșec, antrenorul Ionuț Pușcașu a lucrat intens la psihicul elevelor sale, încercând să le scape de sentimentul de inferioritate în fața dinamovistelor, dat de clasament și de partida tur (17-34).„Nici la Buzău nu ne dădea nimeni nicio șansă. Acolo am jucat foarte bine, însă au fost alți factori care și-au pus amprenta asupra scorului final. Le-am explicat fetelor că acel meci a fost câștigat, deoarece am fost echipa mai bună. Exact același lucru trebuie să îl înțeleagă și înaintea meciului cu Dinamo. Au tot două mâini, tot două picioare. De ce să ne fie frică de ele?”, a declarat Ionuț Pușcașu.În momentul actual, CS Dinamo are parte de un sezon aproape perfect, cu 15 victorii din 16 meciuri, fiind una din candidatele la promovarea în Liga Națională, lucru care, cel mai probabil, se va și întâmpla. Înființată anul acesta, echipa dinamovistă se bazează pe jucătoare cu mare experiență la nivel național. Cel mai sonor nume ar fi cel al Ramonei Farcău, extrema ce a îmbrăcat tricoul naționalei de aproape 200 de ori.„Poate credeți că glumesc, însă îmi doresc foarte mult să ne impunem în meciul cu Dinamo. Chiar dacă ele dispun de foarte multe jucătoare străine, cu experiență, am foarte mare încredere în echipa mea și sunt sigur că fetele vor da totul în teren”, a completat Ionuț Pușcașu.Clasament: 1. CS Rapid (45 p), 2. Di-namo (45 p), 3. HM Buzău (42 p), 4. SCM Pitești (31 p), 5. CSM București ll (28 p), 6. CSU Știința (27 p), 7. CSU Neptun (24 p).