CSU Neptun începe urcuşul pe "dealul Golgotei"

2

@Aragorn

Draga dl Aragorn, cred ca ne dorim la fel de mult amandoi, precum toti iubitorii handbalului, ca aceasta echipa sa faca o figura frumoasa si chiar mai mult decat atat. Personal, tinand cont de situatia clubului, nu cred ca acest lucru va fi posibil. Cred ca vor fi carne de tun, si asta in conditiile in care nivelul esalonului secund este de o valoare indoielnica. Sunt sceptic si in ceea ce priveste sprijinul acordat de autoritatile locale. Daca aveau cel mai mic gand cu aceasta echipa, nu o lasau sa retrogradeze. Nu cred ca a fost vreo strategie anume, sa inceapa constructia de la 0. Pur si simplu nu s-a vrut. Au avut ca prioritate sa-si plateasca polite. Am sa revin cu acest subiect in zilele urmatoare.