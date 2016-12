CSU Neptun începe returul Diviziei A în deplasare

CSU Neptun va juca, sâmbătă, pe terenul bucureștencelor de la CSM București II, în meciul contând pentru etapa a13-a din Divizia A, Seria A.În partida din tur, CSM s-a impus la Constanța la o diferență de nouă puncte (29-20). Echipa bucureșteană se regăsește pe locul al cincilea (22 p), iar CSU Neptun este pe locul nouă (din 11), cu 6 puncte.Echipa constănțeană nu a mai făcut noi achiziții, deși inițial se avea în vedere aducerea a două jucătoare. CSU Neptun s-a antrenat în această iarnă la Cheile Grădiștei, unde a reușit să dispute un singur amical, cu echipa de la Centrul de Excelență din Brașov.„Fetele au evoluat bine. În cantona-ment, am reușit să facem doar un amical cu echipa feminină de la Centrul de Excelență din Brașov, unde echipa a jucat bine. Așteptăm mai multe victorii în retur. Lotul este complet, deși am avut o mică accidentare, este vorba de interul dreapta Anca Birton, dar sper să nu fie grav. Va fi greu pe terenul celor de la CSM, dar am încredere că vom juca frumos”, a declarat antrenorul CSU Neptun, Cristian Bărbulescu.