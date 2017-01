CSU Neptun, în căutarea primei victorii

Duminică, în partida cu CSM Focșani, handbaliștii de la CS Universitar Neptun speră să bifeze prima victorie din actuala ediție a campionatului Diviziei A. După înfrângerea categorică din runda de debut, sportivii constănțeni vor să demonstreze că valoare lor este alta și că au potențial de progres. „Nu este o rușine că am pierdut la 20 de goluri la Galați, în fața unei echipe de profesioniști, ce are ca obiectiv saltul în Liga Națională. Știm la ce muncă ne-am înhămat, iar acesta este nivelul de la care pornim. Avem statut de amatori, nu primim niciun ban, iar scopul principal pentru care am creat această formație este să formăm jucători pentru handbalul constănțean. Însă, pe acest schelet tânăr - a nu se uita că cei mai mulți dintre componenții lotului, absolvenți ai CSS 1, vin după o pauză îndelungată competițională - în trei ani, putem ataca promovarea", a declarat, pentru „Cuget Liber", prof. Mihail Făgărășan, antrenorul CSU Neptun. Pentru meciul cu CSM Focșani, tehnicianul nu are probleme de lot, toți cei 30 de tineri sportivi participând, joi seară, la ședința de pregătire. Meciul se va desfășura la Sala Sporturilor, duminică, de la ora 11, intrarea fiind liberă.