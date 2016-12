CSU Neptun a spulberat Ştiinţa Bucureşti

CSU Neptun a spulberat Știința București

Vineri, la Sala Sporturilor, CSU Neptun a reușit o nouă victorie în Divizia A la handbal feminin, în meciul etapei a XI-a, cu Universitatea Știința București, scor 37-23 (21-14). Constănțencele și-au consolidând astfel poziția de lider al clasamentului și urmăresc să termine turul fără greșeală.Succesul cu Știința le-a mai dat fetelor antrenate de Ion Crăciun și Florin Cazan o doză de încredere pentru ceea ce va urma în retur și, foarte probabil, în Ligă Națională.„Sunt mulțumit pentru cele două puncte, echipa a jucat mai bine, au fost mai puține greșeli ca altădată. În prima parte, adversarul ne-a pus ceva probleme, dar le-am rezolvat și asta mă bucură. Ușor, ușor, încep să se vadă progresele. Mă bucură acest lucru, pentru că la antrenamente se muncește foarte mult și rezultatul trebuie să-l vedem în joc. Apărarea a mers destul de bine, dar ne-a ajutat și poarta, față de alte dăți. Și atacul și-a făcut treaba. Pe Alla Sheiko am încercat să o protejăm puțin, pentru că ea are ceva probleme. Chiar dacă noi câștigăm joc de joc, ne trebuie trei, patru jucătoare pentru prima ligă, care să ne ajute, să ne dea încredere”, a declarat, la finalul meciului, tehnicianul Ion Crăciun.Efortul depus la antrenamente și dorința de a promova se vede din ce în ce mai mult în teren și în jocul fetelor de la Neptun. 11 victorii consecutive și este foarte posibil ca echipa să termine turul fără nicio înfrângere.„Mă bucur că am reușit să facem un joc bun și să arătăm spectatorilor că merităm să vină la sală să ne vadă. Cred că putem câștiga campionatul fără nicio înfrângere. Așteptăm meciul cu Buzău, o echipă matură. Trebuie să jucăm cu mult calm și răbdare, pentru a câștiga”, a spus centrul CSU Neptun, Daniela Arfir.Urmează derby-ul turuluiEtapa viitoare (joi), constănțencele vor juca, la Sala Sporturilor, contra HC Buzău, echipă aflată pe locul secund în clasament.„Într-o bună parte, o victorie cu Buzău ar lămuri lupta pentru promovare și ar da mai multă încredere jucătoarelor, pentru că în retur ne așteaptă câteva meciuri grele, și la Slobozia, și la Buzău”, ne-a mai spus Crăciun.