CSU Neptun a promovat în Liga Naţională, după victoria cu Ştiinţa București

CSU Neptun a promovat în Liga Națională, după victoria cu Știința București

Ieri, CSU Neptun a câștigat, în deplasare, partida din etapa a XXIV-a din Divizia A la handbal feminin, contra CSU Știința București, scor 35-30, și a acumulat 46 de puncte, care-i conferă, matematic, promovarea în Liga Națio-nală, chiar dacă mai sunt două etape de jucat. Astfel, elevele lui Ion Crăciun reușesc să revină în Liga Națională după numai un singur an de la retrogradare.„Avem promovarea asigurată. Hand-balul feminin din Constanța revine acolo unde îi este locul. Continuăm să spunem că retrogradarea a fost un accident, dar ne bucurăm că am reușit să revenim în Liga Națională după numai un singur an. Ca să fim cinstiți până la capăt, meritul este în cea mai mare măsură al antrenorilor și jucătoarelor, mai puțin al conducerii”, a declarat fostul director executiv al CSU Neptun, Paul Alexe.