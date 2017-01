CSS Mangalia, pe podiumul Campionatelor Naţionale

CSS Mangalia, pe podiumul Campionatelor Naționale

În perioada 2-4 iunie, la Odorheiu Secuiesc, a avut loc Campionatul Național individual pentru cadeți la lupte feminine și lupte libere, competiție în care au fost angrenați și sportivi din județul Constanța.Luptătorii de la CSS Mangalia, pregătiți de Marian Oancea și Cornel Trucmel, au reușit să câștige patru medalii, singurele ale delegației constănțene. Andreea Ana a câștigat medalia de aur la categoria 46 de kg, Ana Maria Predică (56 kg) a terminat pe locul secund, iar George Pîrvu (50 kg) și Andrei Balaban (100 kg) au pus mâna pe medaliile de bronz.„Am obținut patru medalii și sunt foarte mulțumit de acest lucru. Bineînțeles că ar fi putut fi mai strălucitoare, dar va fi un motiv în plus pentru noi de a munci mai mult în continuare”, a declarat Cornel Trucmel, antrenor la CSS Mangalia.Rezultate notabile au mai avut Constantin Manea (50 kg), Cătălin Pîrvu (63 kg), de la CSS Mangalia, dar și eleva pregătită de Ioan Giuglea și Valentin Dobrin la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, Elena Sandu (46 kg), toți cei trei clasându-se pe locul 5.„Din păcate, nu am reușit să obținem medalia pe care ne-o doream. Am avut ghinion cu Elena Sandu, fiindcă a fost repartizată pe aceeași parte de tablou cu vicecampioana europeană și cu campioana balcanică și nu a reușit să le învingă. În meciul cu campioana balcanică, Elena a condus cu 4-0 după prima repriză, însă a fost o fracțiune de secundă mai lentă ca adversara sa șii-a permis acesteia să preia conducerea. Ar fi fost o victorie foarte importantă pentru Elena Sandu”, a declarat antrenorul Ioan Giuglea.