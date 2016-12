CSM Oradea-Partizan Belgrad, scor 7-9, în grupa B a Ligii Campionilor la polo

Campioana României la polo, CSM Digi Oradea, a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, de formația sârbă Partizan Belgrad, cu scorul de 7-9, în cea de-a opta partidă din grupa B a Ligii Campionilor, informează Mediafax. Scorul pe reprize a fost 1-5, 1-2, 4-1 și 1-1. În urma rezultatului de miercuri, CSM Digi Oradea rămâne pe locul 6, ultimul, cu un punct, ratând anterior șansa de a se califica la Turneul Final Six, la care vor ajunge primele trei clasate din fiecare din cele două grupe. În meciul de debut din grupa B, orădenii au fost învinși, în deplasare, de echipa germană Spandau Berlin, cu scorul de 8-6, iar în cel de-al doilea a pierdut, pe teren propriu, cu italienii de la AN Brescia, cu 6-10. Și cea de-a treia partidă, în deplasare, a însemnat tot o înfrângere pentru ardeleni, care au cedat cu 4-10 în fața celor de la Partizan Belgrad, eșecul fiind repetat și în meciul următor, cu sârbii de la Radnicki Kragujevac, scor 6-8. Cu Galatasaray, orădenii au obținut o remiză, scor 9-9, și o înfrângere, 9-11, iar în cea de-a șaptea partidă au cedat, pe teren propriu, cu liderul grupei, Radnicki, cu 6-16. CSM Digi Oradea va avea în continuare următorul program: cu AN Brescia (9 aprilie, în deplasare) și cu Spandau Berlin (3 mai, pe teren propriu). CSM Digi Oradea s-a calificat în premieră în faza grupelor Ligii Campionilor.