CS Tomitanii joacă duminică cu trofeul pe masă

Rugbiștii de la CS Tomitanii au reușit, vineri, să se califice în finala mare a turneului final al Campionatului Național rezervat juniorilor sub 16 ani, desfășurat pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”.Echipa constănțeană, condusă de antrenorul Cristian Cojocaru, s-a impus în fața celor de la RCM Galați, scor 29-3, realizând astfel a treia victorie din grupe și calificându-se în finala mare, care va avea loc duminică, la ora 10.30.„Așa cum este normal, Constanța trebuie să arate că generațiile care vin din urmă vor crește și vor face, într-adevăr, performanță. De aceea, încercăm să aducem cât mai multe trofee, pentru a mulțumi întreg colectivul. Noi ne-am prezentat la acest turneu cu un singur gând: să câștigăm patru meciuri. Nu am știut în ce grupă vom cădea, dacă va fi de trei sau patru echipe, dar eram pregătiți să câștigăm patru meciuri. Am câștigat trei, iar ultimul meci, care este și cel mai important, îl vom aborda tot la victorie. Sper ca, la final, noi să fim cei care să purtăm tricourile de campioni și să ținem cupa la Constanța”, a declarat antrenorul Cristian Cojocaru.Cel mai bun dintre tinerii „tomitani”, Dragoș Burlacu, care este și căpitanul echipei, a marcat mai multe eseuri de-a lungul turneului final. El spune că își dorește o victorie în finală și că, pe viitor, ar dori să reprezinte o piesă de rezistență în lotul echipei de seniori RCJ Farul Constanța.„A fost destul de greu, dar, prin muncă și dăruință, am reușit să ajungem în finală. Sunt fericit că am marcat eseuri și că am ajutat echipa. Îmi doresc foarte mult să ajung la Farul. Duminică, sper să câștigăm finala”, ne-a spus Dragoș Burlacu.Turneul final de la Constanța este onorat de mai multe prezențe oficiale ale Federației Române de Rugby, care caută tineri de perspectivă pentru echipele naționale.„Din câte am văzut, deja sunt câțiva jucători de la Tomitanii remarcați de antrenorul federal Peter Ianusevici, iar acest lucru nu a făcut decât să mă bucure”, a precizat Cojocaru.