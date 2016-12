CS Tomitanii Constanţa, campioană naţională la rugby Under 16

CS Tomitanii Constanța, campioană națională la rugby Under 16

Echipa CS Tomitanii a obținut titlul de campioană națională la rugby U16, în urma victoriei cu CSS Bârlad, scor 26-16 (21-3), din meciul contând pentru marea finală a CN. Partida s-a desfășurat pe stadionul „Constructorul Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, acolo unde, în deschidere, imnul României a fost interpretat de fanfara RAJA.După trei victorii consecutive în grupă, rugbiștii de la CS Tomitanii au reușit, ieri, în ultimul act, încă un succes, cu CSS Bârlad, scor 26-16, la Turneul Final al Campionatului Național Under 16.Pentru Constanța, au marcat Burlacu - două eseuri, Lămboiu, Lupu - câte un eseu, Oțelea - două transformări și Mișcoci - o transformare.Pe lângă medaliile de aur, constănțenii antrenați de Cristian Cojocaru au mai fost onorați cu un premiu: „Cel mai tehnic jucător”, care a fost desemnat căpitanului CS Tomitanii - Dragoș Burlacu, un tânăr de mare perspectivă care se află în vizorul Federației Române de Rugby și care, pe viitor, își dorește să ajungă la RCJ Farul Constanța.„Suntem bucuroși că am obținut titlul. Am muncit foarte mult și de abia așteptam să ajungem în postura de campioni. Finala a fost una grea, dar, prin dăruință, am reușit să câștigăm! Sunt foarte emoționat că am primit premiul pentru «Cel mai tehnic jucător». Mi-aș dori să ajung la echipa de seniori Farul Constanța. Idolul meu este Cătălin Sasu”, a declarat, la final, Dragoș Burlacu.Medaliile de bronz au fost obținute de CSO Pantelimon, după victoria cu CSS Steaua, scor 46-5.Iată lotul CS Tomitanii: Cristian Ștefan, Marian Drăguț, Enghin Sali, Liviu Cozceru, George Peniu, Elvin Isleam, Teodor Andrei, Radu Corcheș, Mădălin Mihalache, Tiberiu Oțelea, Andrei Lupu, Cătălin Mișcoci, Mihai Lămboiu, Alexandru Alexe, Dragoș Burlacu. Rezerve: Mircea Militaru, Alexandru Dumitrașcu, Andrei Piciu, Alexandru Ardeleanu, Bogdan Necoară, Gabriel Părălește, Sebastian Iuliu și Valentin Mechenici.Emoții și lacrimi înainte de meciCa la orice finală, presiunea și emoțiile au fost nelipsite. Cu toate astea, sportivii constănțeni au dat dovadă de spirit puternic. Însă, uneori, chiar și cei mai duri varsă câte o lacrimă.„A fost o finală plină de emoție. Ne-am pregătit pentru acest turneu, pentru această finală. Copii au fost foarte emoționați. Chiar din vestiar am văzut lacrimi înaintea meciului, ceea ce m-a făcut să fiu mai relaxat pe bancă. Am știut de la începutul jocului că victoria va fi a noastră. Campion nu sunt eu, ci echipa, care a muncit foarte mult. Pentru mine, contează că acest grup și-a spus cuvântul într-un campionat cu echipe de valoare. Încercăm să creștem acești copii în spiritul Constanței. În umbra RCJ, noi vom fi tot timpul și vom încerca să alimentăm Farul, care este ținta cea mai înaltă”, a declarat antrenorul Cristian Cojocaru.În concluzie, o nouă performanță reușită de „tomitani”, care, în septembrie, anul trecut, au adus pe Litoral și titlul la rugby U14.„Îmi pare rău că proprietarul clubului nostru nu este alături, în acest moment, de echipă, dar îi mulțumesc personal lui Adrian Istrate, pentru sprijinul acordat în acești trei ani în care a fost alături de copii. Rezultatele s-au văzut. Cel mai important lucru este că putem să mulțumim oamenii care investesc în viitorul sportului constănțean”, a mai spus Cojocaru.