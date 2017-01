CS Tomis, victorie la zece goluri cu Hidroconcas Buzău

CS Tomis Constanța a învins cu 29-19 (14-11) HCM Hidroconcas Buzău, ieri, în Sala Sporturilor, într-o partidă contând pentru etapa a patra a Ligii Naționale de handbal feminin. Venită după o înfrângere usturătoare, runda trecută, la Cluj, CS Tomis a dorit să se revanșeze și a reușit, în fața însă a unui adversar inferior valoric, cu multe jucătoare tinere. Constănțencele, care au blocat bine în apărare, au fost în permanență la conducerea jocului, având și șapte goluri avans în prima repriză (13-6), diferență care a urcat, pe finalul meciului, și la nouă goluri (25-16), pentru ca jocul să se încheie cu 29-19. Hidroconcas are o handbalistă foarte bună, Cornelia Râmbu, autoare ieri a 11 goluri, dar aceasta nu a putut să se lupte de una singură cu Tomisul. „Jocul este în creștere pe faza de apărare, cu toate că tratarea superficială a anumitor momente ale jocului ne-a costat încasarea mai multor goluri. Asemenea greșeli impardonabile nu trebuie să le facem în lupta cu echipele din fruntea clasamentului. Am avut însă angajament, din dorința de a ne lua revanșa după jocul de la Cluj. Unele fete au evoluat și crispat, dorind poate mai mult decât le-ar fi cerut jocul", a declarat antrenorul principal al CS Tomis, Dumitru Muși. Tehnicianul lui Hidroconcas, Romeo Ilie, a remarcat jocul Tomisului și l-a criticat pe cel al echipei sale, „foarte slab". „Nu ne regăsim. Suntem în reconstrucție, am adus multe jucătoare tinere. N-am găsit încă formula de echipă și cadența cu care să abordăm cu succes jocurile din prima ligă. Probabil vom juca ceva prin retur, dar să nu fie prea târziu atunci", a spus Ilie. Pentru CS Tomis au evoluat Rombescu, Cazacu - Mateescu 8 goluri (4 de la 7 m), Durac Marcu 6, Jerebie 5, Năniță 4 (1), Ștefan 2, Druțu 2, Georgescu 1, Drilea 1, Pârâianu, Dospin, Iovănescu și Stoica. Pentru Hidroconcas au marcat Râmbu - 11 (5), Rusu - 3, Crăciun - 2, Geană - 1, Simion - 1, Goran - 1.