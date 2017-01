CS Tomis, un egal şi o victorie în turneul-fulger de la Buzău

CS Tomis, un egal și o victorie în turneul-fulger de la Buzău

Handbalistele de la CS Tomis au reușit să încheie fără înfrângere turneul-fulger de la Buzău, în care au susținut, week-end-ul trecut, două partide cu localnica HCM Hidroconcas. După ce, vineri seară, au scos un egal (34-34), sâmbătă dimineață, constănțencele au câștigat la diferență de 13 goluri, scor 39-26. „Am profitat de întreruperea campionatului și am jucat două meciuri utile, în care am rulat tot lotul, pentru a vedea care sunt posibilitățile la ora actuală. Dacă, în ziua întâi, a fost echilibru, a doua zi, am folosit mai mult titulare, am controlat partida de la început și nu s-a pus nicio clipă problema învingătoarei. Portarul Anca Rom-bescu a dat siguranță echipei", a declarat, pentru „Cuget Liber", profesorul Ion Pușcașu, antrenorul secund al Tomisului mai trecându-le pe lista remarcatelor pe Mihaela Pîrîianu, Loredana Mateescu și Anișoara Durac Marcu. N-au făcut deplasarea la Buzău două handbaliste, portarul Alexandra Cazacu și pivotul Cristina Strungaru, ambele cu probleme medicale. „Sperăm să se refacă în mai puțin de două săptămâni și să le putem folosi în meciul de campionat cu Cetate Deva, programat la Constanța, pe 24 octombrie", a explicat Ion Pușcașu. Formația dobrogeană continuă seria verificărilor și săptămâna aceasta, când, vineri și sâmbătă, în Sala Sporturilor, va avea ca adversar, într-o „dublă" de tradiție, pe Dunărea Brăila. Dumitru Muși, cu naționala la Cupa Mondială Antrenorul principal Dumitru Muși nu și-a condus echipa la Buzău, tehnicianul fiind plecat în cantonament cu naționala feminină, care va participa, săptămâna aceasta, la „balul înaltei societăți" a Cupei Mondiale din Danemarca, turneu la care se vine doar pe bază de invitație. După ce, în 2006, a jucat finala împotriva Rusiei, echipă care ne-a furat titlul mondial și în 2005, România caută revanșa în fața „bestiei negre". Tricolorele debutează la competiție mâine, când, de la ora 15, întâlnesc o mai veche cunoștință, reprezentativa Suediei. Miercuri, tot de la ora 15, fetele lui Tadici și Muși vor juca împotriva gazdei Mondialului din decembrie, Franța, iar în ultimul meci al grupei, joi, de la ora 19, vor înfrunta tripla campioană europeană, Norvegia. Toate cele trei partide vor fi transmise în direct de Sport.ro. Dacă trece de grupe, România va evolua, sâmbătă, într-una dintre semifinale. Finalele pentru locurile 1-2 și 3-4 ale Cupei Mondiale se vor juca duminică.