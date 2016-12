CS Tomis, soartă similară cu cea a Cazinoului?

De la bucuria calificării în fazele superioare ale cupelor europene până la prăbușirea deplină nu a fost decât un singur pas.CS Tomis are grave probleme, iar viitorul este negru. Unde sunt vremurile când handbalistele de la CS Tomis erau așteptate la marginea orașului, cu șampanie și cozonac, pentru a sărbători victoriile din cupele europene? Ce repede au trecut anii! Acum, la club este jale mare. S-a vorbit de decesul echipei, de desființarea clubului. Se pare că, până la urmă, echipa va continua în Liga Națională, însă este una dintre marile favorite la retrogradare. Și asta pentru că lotul este incredibil de sub-țire. În locul fetelor din „era Crăciun”, au venit câteva jucătoare care abia au terminat junioratul, dar nici acestea nu sunt din „spuma” generației lor, n-am auzit de ele să facă mari fapte de vitejie la loturile naționale. La cum arată acum echipa (sau ce a mai rămas din ea), este victimă sigură! În plus, o parte dintre actualele jucătoare (Alexandra Iovănescu, Oana Bică, Oana Cârstea, Cristina Strahan) sunt accidentate și nu se știe dacă vor putea începe cu adevărat pregătirile.După cum merg lucrurile, Tomisul (apropo, zvonurile zic că și numele echipei s-ar putea schimba, dar refuz să cred că cineva ar putea lua în calcul o asemenea variantă) are mari șanse să repete sau chiar să întreacă nivelul rușinos din finalul campionatului trecut, în care a contabilizat eșec după eșec. Oare cei din actuala conducere a clubului nu se tem că rezultatele ar putea fi de-a dreptul dezastruoase? Cum de acceptă să fie părtași la un proiect conceput „pe genunchi”? Vrând, nevrând, ne uităm la echipele de volei, rugby sau handbal masculin. Sunt OK, au loturi puternice, sportivi de lot național, toată stima. La handbalul feminin, vid de valoare! Fraților, faceți ceva și pentru handbalul feminin, cum puteți permite ca această echipă să fie „carne de tun”, să ne facă orașul de râs? E oare corect să fie cheltuiți banii (mulți, puțini câți sunt) doar pentru a înscrie echipa în Liga Națională, pentru ca apoi să retrogradeze? Suporterii handbalului feminin constănțean sunt foarte supărați. Când compară trecutul onorant cu prezentul decăzut, bătrânii lăcri-mează. S-a ajuns prea departe, durerea e prea mare, se comite o nedreptate, iar CS Tomis nu merită o asemenea soartă. Sunt mulți cei care ar avea ceva de spus despre situația de la CS Tomis, dar se tem să vorbească. De cine se tem? Probabil că știți, dar, la fel de probabil, va veni vremea în care buba va exploda și multe vor ieși la iveală. Oare în lumea asta nu mai există omenie, sentiment? Cum se vor simți unii când vor trece pe lângă baza Hidrotehnica? Să aibă parte oare acest club de soarta Cazinoului? Stranie coincidență…