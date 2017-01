CS Tomis nu şi-a luat revanşa în faţa Dunării Brăila

CS Tomis nu și-a luat revanșa în fața Dunării Brăila

Handbalistele de la CS Tomis Constanța au pierdut ambele partide din cadrul bilateralului cu prim-divizionara Dunărea Brăila, desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, în deplasare. După ce, vineri după-amiază, au fost învinse cu 25-29, sâmbătă dimineață, în jocul revanșă, constănțencele au cedat cu 36-41. „În repriza întâi, am folosit garnitura standard, fetele s-au mișcat bine și, la pauză, aveam avantaj de trei goluri. În repriza a doua, am efectuat o serie de schimbări și gazdele au profitat. Nu ne-a interesat rezultatul, ne-am edificat în privința unor relații de joc. Remarc evoluția bună a Mihaelei Pârâianu și Dorinei Jerebie", a declarat, pentru „Cuget Liber", antrenorul secund Ion Pușcașu, cel care, în absența principalului Dumitru Muși, a condus echipa de pe bancă. Pentru CS Tomis, urmează participarea la turneul internațional de la Varna (Bulgaria), între 23 și 26 august.