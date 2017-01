CS Tomis debutează în turneul de pregătire de la Baia Mare

Handbalistele de la CS Tomis Constanța debutează, astăzi, în turneul de pregătire de la Baia Mare, competiție la care mai participă echipele U Jolidon Cluj, HC Zalău, localnica HCM și Debrecen (Ungaria), în timp ce CSM Sibiu și-a anunțat retragerea din întrecere. „Nu avem niciun obiectiv la acest turneu, ne interesează să legăm relațiile de joc și mai puțin rezultatele. Campionatul viitor se anunță foarte dificil, iar noi nu am reușit să întărim lotul așa cum ne-am fi dorit. Am fi avut nevoie de un portar, de jucătoare de semicerc și 9 metri, unica achiziție de valoare fiind Georgeta Grigore", a declarat, pentru „Cuget Liber", directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală, care a apreciat drept îmbucurătoare revenirile, după absen-țe îndelungate, ale extremelor Dorina Jerebie și Ramona Ștefan. În absența antrenorului principal Dumitru Muși, aflat cu naționala în Norvegia, lotul dobrogencelor este condus de secundul Ion Pușcașu. Muși, eleva sa Diana Druțu și maseurul Nicolae Craiu vor veni direct în Maramureș, pe 7 august, după finalizarea acțiunii din Țara Fiordurilor. După încheierea turneului băimărean (3-5 august), pentru formația constănțeană urmează o săptămână de pregătire în stațiu-nea Izvoarele. Apoi, între 11 și 13 august, CS Tomis va lua parte la puternicul turneu de la Zalău, unde adversare vor fi Oltchim, HCM Baia Mare și HC Zalău.