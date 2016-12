CS Tomis aduce la Constanţa Trofeul „Mării Negre“

CS Tomis aduce la Constanța Trofeul „Mării Negre“

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța a obținut trei victorii, toate la diferențe mari de scor, în turneul amical de la Veliko Tîrnovo (Bulgaria), competiție dotată cu Trofeul „Mării Negre”: 41-18 cu naționala Greciei, 38-22 cu naționala Turciei și 31-15 cu naționala țării gazdă. Astfel, formația constănțeană s-a clasat pe primul loc, iar două dintre jucătoarele sale, Raluca Borodi și Cristina Zamfir, au primit distincții speciale: cel mai bun portar, respectiv cea mai valoroasă jucătoare a concursului. „A fost un turneu util și ne-a mulțumit evoluția fetelor. Am obținut trei victorii categorice, dar nu trebuie să uităm că nivelul selecționatelor pe care le-am întâlnit este destul de scăzut. Ne-am fi dorit adversare mai puternice. Bine că am fost feriți de accidentări. A revenit și Andreea Tîlvîc. Ea a avut probleme la coloană în ultimul timp, iar acum a jucat un sfert de oră. Cert este că ne-ar mai trebui o handbalistă pentru linia de 9 metri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Pentru CS Tomis, urmează opt zile de pregătire, în vederea meciului cu Oltchim Rm. Vâlcea, din etapa a treia a Ligii Naționale, programat în data de 30 septembrie, pe terenul campioanei României. Până atunci, echipa antrenată de Ion Crăciun și Florin Cazan va mai susține, în principiu, patru meciuri amicale, cu HC Oțelul Galați și HCM Buzău, două acasă și două în deplasare.