CS Tomis a pierdut meciul de la Cluj în prima repriză

Traian Bucovală, directorul executiv al CS Tomis Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber", că echipa sa a pierdut meciul de la Cluj, cu U Jolidon, din etapa a treia a Ligii Naționale, în prima repriză, când ardelencele s-au distanțat decisiv. În partea secundă, Tomis a jucat de la egal la egal cu adversara sa, dar nu a mai putut recupera diferența. „Au fost mai multe cauze care au conturat eșecul nostru, 28-35 (13-19). Fetele noastre au acuzat și o stare de oboseală, la aceasta contribuind și drumul lung de la Constanța la Cluj, 800 km pe care i-am parcurs cu autocarul. A fost apoi și suprafața de joc pe care s-a jucat, alta decât eram noi obișnuiți. Meciul l-am pierdut în prima repriză, când, într-un interval de 10 minute, U Jolidon a speculat căderea noastră, evoluând foarte bine la intercepție, dar având și un joc dur în apărare. Am și ratat mult, portărița adversă, Cucuian, valoroasă și experimentată, fiind în zi mare. În partea secundă, am evoluat de la egal cu Clujul, dar nu am mai putut reface diferența", ne-a spus Bucovală. La CS Tomis a evoluat, pentru prima oară în acest campionat, înscriind și un gol, Alexandra Iovănescu, care s-a întors de la Timișoara. Constănțencele susțin mâine meciul din etapa a patra, pe teren propriu, cu Hidroconcas Buzău, de la ora 17. „Sperăm să jucăm mai bine ca la Cluj și să tranșăm disputa în favoarea noastră", ne-a mai spus Bucovală.