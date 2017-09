CS Spicu Horia participă la Cupa Satelor la oină

Federația Română de Oină, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Asociația Sportivă Venus Negrilești, Primăria Comunei Negrilești și Radio România Antena Satelor, organizează, în perioada 8-10 septembrie, Cupa Satelor la oină, competiție destinată seniorilor.Va fi competiția de seniori cu cel mai mare număr de echipe participante din ultimii 25 de ani. S-au înscris13 echipe: AS Venus Negrilești, CS Brigada Gherăești, CS Biruința Gherăești, CS Stejarul Pârcovaci, CS Energia Râmnicelu, AS Autorom Pădureni, CS Curcani, CS Dinamic Coruia, CS Juventus Olteni, CS Izvorul Chiuiești, AS Avântul Frasin, AS Recea și CS Spicu Horia.Meciurile se vor desfășura pe stadioanele din Negrilești și Giurgești. Câștigătoarea Cupei Satelor 2017 se va califica direct la Cupa Regelui la oină, ediția 2018.„Va fi o competiție extrem de interesantă. Numărul mare de echipe înscrise dovedește că oina are capacitatea de a se reinventa și de a ajunge din nou la strălucirea de altădată”, a declarat președintele FR de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre.